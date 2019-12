Cizince, který střílel v Brně z plynové pistole, soud vyhostil z Česka

Brno Cizince, který v pátek v budově v brněnské Lidické ulici střílel z plynové pistole, soud vyhostil. Českou republiku musí opustit do 27. prosince a nesmí se do ní vrátit dalších 18 měsíců. Druhý muž dostal blokovou pokutu. Na policejním webu to v neděli uvedl mluvčí Bohumil Malášek.

Policie v pátek odpoledne uzavřela část Lidické po informaci, že se tam pohybuje člověk se zbraní, z níž vystřelil. Později zadržela muže, který měl u sebe plynovou pistoli a následně dalšího. Oba byli opilí.

Vyšetřování pátečního incidentu se střelbou v Lidické ulici policie zpracovala ve zkráceném přípravném řízení. „Toto jsme ukončili návrhem na potrestání. Soudce návrh na vyhoštění a propadnutí věci, nalezené plynové pistole a zásobníku s náboji, akceptoval,“ uvedl Malášek.

Policie v souvislosti se střelbou v Brně zadržela druhého muže. Oba jsou cizinci Jedenatřicetiletý cizinec podle mluvčího nebyl ani v rodné zemi dosud trestán a s policií a soudem spolupracoval. Podle Maláška řekl, že si pistoli koupil v pátek. „Chtěl se s ní pochlubit a zároveň ji vyzkoušet. Přitom dvakrát vystřelil. Jednou v budově a následně ve dvorním traktu,“ uvedl Malášek. Policie vyslechla i dalšího zadrženého cizince. „Přestupkové jednání sedmatřicetiletého muže, který byl na místě v době incidentu, jsme vyřešili blokovou pokutou,“ uvedl mluvčí. Policie dostala v pátek po 13:00 oznámení, že se v Lidické ve dvoře jednoho z domů pohybuje člověk se střelnou zbraní. Policisté nechali část ulice uzavřít a odklonili tramvajovou dopravu, situaci na místě sledoval vrtulník. Lidickou dočasně uzavřely policejní pásky, průchozí zůstal jen nedaleký lužánecký park. Na objízdných trasách nastaly dopravní problémy. Policie kvůli střelbě v Brně zadržela jednoho člověka. Měl u sebe plynovou pistoli Kolem 16:00 policisté uvedli, že dokončili prohlídku objektu a uvnitř nenašli žádnou ozbrojenou osobu. „Střelba uvnitř objektu nebyla mířená na konkrétní osobu. Pracujeme i s informací, že střelba nebyla vedena z ostré střelné zbraně,“ uvedla tehdy policie na twitteru. Ředitel brněnské policie Martin Kotlan posléze řekl, že policie hledá více mužů a že mohlo jít o hloupost či klukovinu. Ještě v pátek policisté zadrželi jedenatřicetiletého cizince s plynovou pistolí a náboji a později i druhého. V policejní cele museli oba nejdříve vystřízlivět.