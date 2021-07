Členové hnutí ANO v Jihlavě kritizují změny na kandidátce, které udělalo vedení

„Jsme kompletně nespokojení, protože ta kandidátka je úplně překopaná,“ řekl lékař Zdeněk Faltus, předseda jihlavské oblastní organizace ANO. Obornou podle něj vyzvala jihlavská organizace k rezignaci proto, že nehájila návrh krajského volebního sněmu. „Místo toho hájila svoje zájmy. To si myslíme, že není postoj hodný předsedkyně, proto jsme ji vyzvali k odstoupení,“ řekl Faltus. Doplnil, že tiskové prohlášení bylo rozeslané všem členům krajského předsednictva hnutí.



„Já jsem oficiálně od kolegů z Jihlavy žádnou výzvu neobdržela, já se to v podstatě dozvídám z médií,“ řekla Oborná. Zásah do kandidátky podle ní udělal celostátní výbor, který na to měl kompetenci. „Nestalo se tak jenom na Vysočině, stalo se tak i v jiných krajích,“ řekla. Dodala, že si s kolegy nechce posílat vzkazy přes novináře. „Já věřím, že my si to dokážeme vyřešit sami v rámci organizace v kraji,“ uvedla.

Kromě Oborné se podle Faltuse na kandidátku dostal poslanec Josef Kott, který je teď rozhodnutím celostátního výboru na čtvrtém místě. Uvedl, že na kandidátku byli doplnění i dva lidé z Třebíčska, kteří předtím na své místo písemně rezignovali. Bývalý náměstek hejtmana Martin Kukla navržený z kraje na první místo kandidátky ANO na Vysočině je teď třetí. Sám Faltus sestoupil z druhého místa na šesté. „Myslím si, že pokud by byla změna jen na čísle jedna, tak se to dá pochopit, ale pokud někdo změní celou kandidátku, to si myslím, že je to trošku moc,“ řekl.

Změny na kandidátce překvapily i místostarostku Žďáru nad Sázavou a oblastní předsedkyni hnutí ANO na Ždársku Ludmilu Řezníčkovou. „Zásahy do kandidátky považuji za zbytečně drastické a nevykomunikované, protože se o tom nikdo s námi nebavil. To považuji za největší problém,“ řekla.

V roce 2017 vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny na Vysočině hnutí ANO s 28,63 procenta hlasů. Druzí skončili Piráti, jimž voliči přidělili 9,92 procenta, ODS na třetím místě získalo 9,89 procenta hlasů. Voleb se na Vysočině zúčastnilo 64,03 procenta voličů. O jejich přízeň se ucházelo 24 politických uskupení.