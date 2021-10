Co říká Ústava o povolebním vývoji? Žádné termíny pro prezidenta, 3 pokusy o vládu a možnost předčasných voleb

Jednou lhůtou z úhrnného počtu dvou celé povolební uspořádání přeci jen začne: ustavující schůze nové sněmovny se musí uskutečnit do třiceti dnů od dne, co se konaly volby. Všechny strany a hnutí, které se do dolní komory dostaly, počítají s tím, že se to odehraje na konci možného časového rozptylu, tedy až v první půlce listopadu.