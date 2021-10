Nečekané zemětřesení, hodnotí volby politolog. Pirátům nejvíc uškodilo, že si Bartoš oblékl kravatu a sako

Lidovky.cz: Než být v opozici, to radši v politice skončím, řekl před několika dny současný premiér a lídr hnutí ANO, které ve volbách obsadilo druhé místo a nejspíš míří do opozice, protože obě dosud opoziční koalice dokáží složit pohodlnou většinu ve sněmovně. Končí éra Andreje Babiše? Nastává zlom v tuzemské politice?

Ke zlomu určitě dochází, skutečně došlo k zemětřesení, které nikdo neočekával. Andreje Babiše bych ale ještě neodepisoval. Současná vláda sice podá demisi, předpokládám však, že prezident Miloš Zeman patrně pověří Babiše dalším vládnutím do doby, než bude sestaven řádný kabinet. A protože Ústava v tomto nezná tak úplně nějaké lhůty, tak Bůh ví, jak dlouho vláda v demisi ještě setrvá u moci.

ODS coby zásadní část vítězné koalice Spolu se může, opřená i o zisk koalice Pirátů a Starostů, ohánět většinou mandátů ve sněmovně, ale právo pověřit sestavením vlády má hlava státu. Navíc může pouze pověřit, ještě nemusí jmenovat premiéra. Čili se ten proces může dál prohloubit. Pan prezident, který je šachový velmistr, byť momentálně zdravotně indisponován, má celou řadu možností.