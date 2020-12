Povánoční slevy v obchodech jsou v ohrožení, tradiční výprodeje může zmařit PES

Praha Čísla covidové nákazy jsou nadále rozdivočelá. Proto se ve středu vláda sejde, aby rozhodla, zda se republika přesune v protiepidemickém systému PES ze současného čtvrtého stupně rizika do nejvyššího, pátého stupně. Pokud se tak stane – a soudě dle vyjádření ministrů i premiéra k tomu vše směřovalo –, bude muset nejspíš většina obchodníků uzavřít své provozovny.

Zákazníci, a samozřejmě i prodejci, by tak přišli o populární sezonní výprodeje v kamenných prodejnách, slevové akce by se zřejmě přesunuly do online prostoru.



Z úterního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vyplynulo, že nejpřísnější stupeň by měl platit od neděle 27. prosince.

Otevřeny v „pětce“ by mohly mít jen prodejny základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Výjimka by se nadále vztahovala na lékárny, drogerie, prodejny s potravinami, pohonnými hmotami, hygienickým zbožím či zdravotnickými prostředky. Nadále by platilo omezení: jeden zákazník na 15 čtverečních metrů prodejní plochy.

Blatným zmíněný termín však skýtá úskalí v načasování zpřísnění: pokud by platilo od neděle, znamenalo by to fakticky, že obchody s potravinami budou kvůli vánočním svátkům a navazujícímu víkendu uzavřené od čtvrtka 24. prosince odpoledne až do pondělí 28. prosince. Nakoupit kupříkladu pečivo by tak bylo možné naposledy na Štědrý den dopoledne a pak až za čtyři dny.

„Nepočítá se s nějakými výjimkami. Pokud republika skutečně přejde do pátého stupně rizika systému PES, bude platit zákaz prodeje potravin v neděli,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) však včera namítl, že dosud není rozhodnuto. „Navrhnu vládě, aby obchody s potravinami mohly mít v neděli otevřeno,“ řekl pro Lidovky.cz vicepremiér Havlíček. Zároveň chce navrhnout opatření, které by se týkalo striktnějšího členění podle sortimentu.

„Navrhnu také, že malé prodejny nebudou nijak znevýhodněné vůči velkým. Pokud by tedy byl povolen prodej pouze základních potřeb, jako jsou potraviny či drogerie, pak by nebylo možné v řetězcích prodávat kupříkladu hračky,“ vysvětlil Havlíček.

Letos možná bez slev

Posvětí-li vláda přesun do „pětky“ systému PES, připraví obchodníky o povánoční výprodeje. Z hlediska tržeb půjde o další „zásek“ do už beztak zkoušené ekonomiky segmentu. „Povánoční a lednový výprodej jsou jedním z klíčových výprodejů v roce,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí řetězce s elektronikou DATART Eva Kočicová. Vzhledem k tomu, že se slevy mají týkat i nákupů přes internet, mluvčí očekává, že se v případě zavřených prodejen přesune zájem zákazníků na e-shop.

„Zásadní je pro nás předvánoční období a to jsme naštěstí mohli absolvovat v plném provozu. Povánoční výprodeje jsou však rovněž důležité, spousta lidí na ně vyloženě čeká, to už máme vyzkoušené. Máme však dobře zorganizovaný e-shop a díky výdejním místům a online prodejům dokážeme to období se ctí ustát,“ řekl pro Lidovky.cz Jan Fousek, manažer společnosti Hudy sport, jež se zaměřuje na prodej sportovního vybavení.

Na přelomu roku však obchodníkům nejde jen o tržby, ale také o skladové prostory pro nové zásoby. „Sezonní výprodeje umožňují uvolnit místo v regálech prodejen novému zboží z aktuální kolekce,“ řekl pro Lidovky.cz Radovan Fojt, zástupce řetězce s obuví Deichmann.

„Povánoční výprodeje mají v Česku velmi specifický charakter. Především jde o povahu našeho národa a s tím spojené sběratelství drobných výhod. Najde se tedy mnoho lidí, kteří dávají jako dárek peníze a poukázky. Obdarování mají radost, že mohou nakoupit se slevou. Zejména u sortimentu oblečení je jasná sezonnost a obchodníci už počítají s velkými výprodeji,“ řekl Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities.

Případné uzavření obchodů se dotkne i další povánoční obvyklosti: vracení či výměny nevhodného nebo nevyhovujícího dárku. Zájemci o to si budou muset počkat na znovuotevření. Nepoškozené a nepoužité výrobky zakoupené třeba v prodejnách IKEA bude možné vrátit do 365 dnů ode dne nákupu, a to bez udání důvodu.