Co stačí ve škole, v baru neprojde. Žáci podstupují PCR test jednou za 14 dní, podle expertů je to hraniční

Praha Od polovina května musí školy povinně testovat své žáky PCR metodou jen jednou za čtrnáct dní. Pokud zůstanou u antigenních testů, tak musí dodržet lhůtu jednou týdně. Někteří odborníci kroutí hlavou nad tím, že nařízení ministerstva zdravotnictví nedává smysl. „Nekoresponduje to s realitou. Nemůžeme se na to spolehnout, čtrnáct dní je velmi dlouhá doba,“ řekl serveru Lidovky.cz epidemiolog Roman Prymula.

Podle něj testování jednou za dva týdny nepřinese adekvátní výsledek, neboť se děti mohou nakazit v mezidobí mezi PCR zkouškou. Inkubační doba viru se pohybuje od dvou do čtrnácti dnů, než začnou být patrné příznaky covidu. Průměr se odhaduje na pět dní od kontaktu s infikovaným. Pokud se tedy žák nakazí den po testu, má pak celý týden na to, aby nemoc šířil.

„Z praktického hlediska bych viděl u PCR testů platnost maximálně týden. Nicméně z odborného by to mělo být dva až tři dny, u antigenních testů 24 hodin. Stávající opatření jsou poměrně liberální,“ uvedl bývalý ministr zdravotnictví Prymula.



Odborné názory se různí

Šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek přiznává, že je velmi těžké najít onu hranici, jak dlouho je test platný. „Ale čtrnáct dní je skutečně dlouhý interval. Je to velmi hraniční, samozřejmě by bylo lepší dělat PCR testy i na školách alespoň jednou týdně,“ připustil pro server Lidovky.cz vakcinolog. Zároveň ale uvedl, že odborné názory se liší a ve finále stejně záleží na politickém rozhodnutí. „Roli hraje také to, kolik testy stojí, organizace a logistika, proto stačí jednou za čtrnáct dní,“ dodal Chlíbek, který je členem Klinické skupiny na ministerstvu zdravotnictví.

Všude jinde má negativní PCR test platnost jen týden, antigenní podle typu služby 48 až 72 hodin. Pokud si chce člověk zajít do restaurace, baru, ke kadeřníkovi či do nově otevřených bazénů, PCR test mu funguje jako vstupenka pouze sedm dní. „Je pravda, že to nedává logiku. Pak by měly platit pro všechny dva týdny, jako je tomu ve školách,“ uvedl Chlíbek.

Důležitá je pravidelnost

Podle viroložky Ruth Tachezy ale záleží na periodicitě. „Musíte rozlišit, jestli testujete pravidelně nebo nárazově. Velký rozdíl je, pokud si člověk zajde kvůli kadeřníkovi poprvé na test či po velmi dlouhé době, nebo pokud testujete periodicky ve škole, ve firmách a podobně,“ uvedla pro Lidovky.cz členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Podle ní je lhůta 14 dní v tuto chvíli dostačující, ale pouze v případě, že žáci už byli v minulosti testováni a virová nálož v populaci je nízká. „Vše je provázané, interval můžeme prodlužovat jen pokud víme, že venku mimo školu je viru málo. Když se zjistí, že v populaci se zvyšuje incidence onemocnění, musíme zavést přísnější opatření,“ pokračovala Tachezy s tím, že je třeba být ve střehu.

Imunolog Václav Hořejší považuje nařízení ministerstva, které platí od 17. května, za krajně přijatelný kompromis. „Samozřejmě to nepokryje určité procento nakažených, kteří by se jinak detekovali. Přesto si myslím, že velkou většinou pozitivních by testy měly zachytit,“ řekl serveru Lidovky.cz. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová pro Lidovky.cz uvedla, že pravidla jsou nastavená podle lékařů a odborníků. „Zatím to platí takto a v tuto chvíli nepřemýšlíme o změně,“ řekla Schillerová.

Stát bude do konce června kompenzovat školám výdaje 200 korun na jeden PCR test, proplácet je bude zpětně. „K 20. květnu se k PCR testování přihlásilo 318 škol,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Rozhodně se nejedná o konečné číslo, školská zařízení se mohou ještě zapojit. Jen pro představu – podle Českého statistického úřadu je po celém Česku přes čtyři tisíce základních škol a kolem 1300 středních.

Kantoři se testují častěji

Pravidla pro testování učitelů se od poloviny května nezměnila, kantoři musí procházet PCR zkouškou častěji než žáci. „Zaměstnanci ve školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ testu,“ stojí v oznámení resortu školství z 10. května.

Někteří výrobci testů už nyní upozorňují, že finanční příspěvek od státu je nedostačující. „Zatímco nefunkční antigenní testy pojišťovny dotují 350 korunami každé tři dny, školy mají dostávat na PCR test 200 korun na dva týdny. Za tuto částku nyní nelze kvalitní PCR test pořídit,“ uvedl v druhé půlce května Václav Navrátil, vědecký ředitel společnosti DIANA Biotechnologies.

Firma dodává šetrné PCR testy ze slin do desítek škol napříč republikou. Jeden test aktuálně vyjde na 350 korun. „V případě většího zájmu umíme cenu dále snižovat. Většímu rozšíření do škol však brání znevýhodnění PCR testů oproti antigenním,“ pokračoval Navrátil.

Od června nově pojišťovny proplácí občanům dva PCR testy a čtyři antigenní. Dosud byly antigeny hrazeny každé tři dny, dražší PCR test musel předepsat lékař či hygienik. Jak to bude o prázdninách, vláda teprve rozhodne. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by jedna PCR zkouška od 1. července měla stát pojišťovny kolem 600 korun. V současnosti za ní dávají asi dvojnásobek. Nynější maximální úhrada od pojišťovny za antigenní test činí 351 korun.