Co víme o zákazech hromadných událostí? ‚Domácí’ akce nejsou riziko, jde především o příjezdy cizinců

PRAHA Bezpečnostní rada státu ve středu rozhodla, že akce s účastí nad 5 tisíc obyvatel rušit nebude. Jejich pořadatelé se však budou muset hlásit hygieně. Pravidla jsou zatím jen vágní nebo žádná. Server Lidovky.cz vám přináší základní přehled.

„Domácí“ akce jsou zřejmě mimo ohrožení

Ačkoliv například hokejová extraliga momentálně vykazuje průměrnou návštěvnost přes 5 tisíc diváků, úvodní buly uvidí diváci stejně jako fotbalový nadšenci úvodní výkop. To se vztahuje na běžné sportovní zápasy, některé koncerty i demonstrace.

Případná omezení se totiž zřejmě nebudou týkat „domácích“ akcí, tedy těch, na nichž se předpokládá většinová účast českých diváků nebo se neočekává přítomnost těch zahraničních. Jde především o cizince z rizikových oblastí.

Pořadatelé budou muset však i tak nahlásit akci hygienikům. „Standardně pokud to bude tuzemská akce, budeme ji jenom evidovat, a víc ji nebudeme řešit,“ řekl serveru Lidovky.cz hlavní epidemiolog a náměstek na ministerstvu zdravotnictví Roman Prymula.



Rizikový bude příjezd cizinců

Bedlivě sledovat budou hygienici naopak velké mezinárodní akce, během kterých budou do Česka masově cestovat cizinci. Zvláště obezřetní budou hygienici v těch případech, kdy se dá očekávat účast cizinců z rizikových oblastí.

Pokud bude mezinárodní akce, kde by byli lidé ze zahraničí a třeba masově z nějaké rizikové oblasti, například severní Itálie a podobně, v tom případě by měla hygiena právo zasáhnout,“ uvedl Prymula. Jak přesně by zásah měl vypadat není jasné, ale dojít může i ke zrušení akcí. K tomuto kroku už české úřady přistoupily u Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kterého se mělo zúčastnit přes sto tisíc lidí. Pojede se však bez diváků.



Krajské hygienické stanice nyní třímají otěže

Rozhodovat o osudu akcí se nebude na centrální úrovni. Hodnotit rizikovost jednotlivých událostí bude každá krajská hygienická stanice zvlášť.

Šéfové stanic v průběhu středy jednali s hlavní hygieničkou Evou Gottwaldovou o tom, podle jakých kritérií by se akce měly posuzovat. Jasná pravidla zatím ale nastavena nejsou.