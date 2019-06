Nové detaily z Babišovy návštěvy FBI. Děkujeme za Nikulina, mělo zaznít v USA

PRAHA Bílý dům, ale i CIA a FBI. Tři měsíce po setkání premiéra Andreje Babiše s Donaldem Trumpem se objevují nové detaily sledované návštěvy v USA. Podle informací LN byla během ní řeč i o ruském hackerovi zadrženém v Česku.

V oficiálním programu návštěvy Washingtonu nebyla o cestě českého premiéra do sídla CIA ani zmínka. A v oficiálním seznamu účastníků cesty scházelo i jméno šéfa tuzemské kontrarozvědky. Přesto Andrej Babiš (ANO) spolu s Michalem Koudelkou letos v březnu zavítali do centrály americké tajné služby v Langley. A nebyla to jediná ze zpravodajských služeb USA, kam ministerský předseda zamířil.

V rozhovoru pro LN se tím pochlubil sám premiér. „V zahraničí jsem upevnil naše spojenectví se Spojenými státy, navštívil jsem Bílý dům, kde kromě prezidenta (Donalda) Trumpa byla téměř celá americká vláda. Navštívil jsem šéfku CIA a – říkám to poprvé – také šéfa FBI,“ řekl Babiš. V jakém formátu se setkání ve Federálním úřadu pro vyšetřování, kterému šéfuje Christopher A. Wray, odehrálo a o čem na něm byla přesně řeč, neprozradil.

Podle zdroje LN z bezpečnostní komunity se setkání v FBI zúčastnil i šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Koudelka a zazněla na něm údajně i slova chvály. Měla se týkat vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z ČR do USA. Premiér Babiš minulý tento týden na dotazy redakce nereagoval.

Bondovka s českými kulisami

Právě kauza extradice 31letého Rusa, který je FBI podezírán z krádeže desítek milionů dat uživatelů tří sociálních sítí v USA, katapultovala Česko do střetu dvou velmocí. Eminentní zájem na tom, aby Nikulin neputoval za oceán, totiž projevila i Moskva. Na osobním setkání o tom hovořili ruský prezident Vladimir Putin a jeho český protějšek Miloš Zeman.

Rusové podobně jako Američané podezírají Nikulina z krádeže. Podle Moskvy odcizil v roce 2009 prostřednictvím elektronického platebního systému Webmoney zhruba tři a půl tisíce dolarů.

Nikulinovi ruští právníci pak nahlas vyřkli i to, o čem se ve zpravodajské branži spekulovalo delší dobu. A sice, že Američané usilují o vydání mladého Rusa, protože jsou přesvědčení o stopě, jež je může přivést k rozmotání kauzy spojené s údajným narušením prezidentských voleb v USA, z nich vzešel jako prezident Donald Trump.

„Američtí agenti si vymysleli toto: Putin se obrátil na vlastní tajnou službu FSB, ta zadala úkol Nikulinovi, který na její příkaz naboural servery Demokratické strany USA a ovlivnil výsledky amerických voleb. Tuto historku si vymyslely americké tajné služby. Nejlepším kandidátem na hlavního hrdinu se stal Nikulin,“ řekl LN před dvěma lety Vladimir Makejev, hackerův moskevský advokát.

Česko zadrželo Nikulina v říjnu 2016 a do USA ho vydalo loni na jaře na Velký pátek. Finální rozhodnutí připadlo na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO). Ten věděl, že ho to bude stát místo v příští vládě. Opakovaně totiž u něj ve prospěch vydání Rusa do Moskvy intervenovali hradní kancléř Vratislav Mynář i samotný prezident Zeman, který jmenuje a odvolává ministry.

Ústavní soud v dubnu Pelikánovo rozhodnutí zrušil s tím, že měl počkat do vyřešení Nikulinovy žádosti o azyl v České republice.

Hrozí mu 30 let vězení

Naopak pro USA byla tato extradice kruciální. A to natolik, že se o ní zmínil během své loňské návštěvy v Praze v té době třetí muž USA. „České zákony o extradici jsou velmi jasné, naše zákony jsou také velmi jasné. Pokud tyto zákony budou dodrženy, pak máme všechny důvody věřit a očekávat, že bude pan Nikulin vydán do Spojených států,“ řekl Paul Ryan, někdejší šéf americké Sněmovny reprezentantů. Právě Nikulinovo vydání sehrálo podle lidí z bezpečnostní branže podstatnou roli v tom, že pozvánku na oficiální návštěvu Bílého domu dostal premiér Babiš a ne prezident Zeman.

Přijetí ministerského předsedy u šéfů obou hlavních tajných služeb USA už byl jen logický důsledek. Pro Nikulina jeho kauza zdaleka nekončí. V tomto týdnu soud v San Francisku oznámil, že se jeho případem začne zabývat v lednu příštího roku. Hrozí mu až 30 let vězení.