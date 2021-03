‚Country for the Future? Patamatsko.‘ Osobnosti na sociálních sítích reagují na výpadek sčítání

PRAHA Sčítání lidu, domů a bytů začalo oficiálně o půlnoci v noci na sobotu. Jenže s velkými problémy - formulář na internetových stránkách www.scitani.cz nefungoval. To samozřejmě vyvolalo velkou diskusi o tom, zda se v Česku vůbec někdy něco podaří napoprvé.

„Sčítání začalo tak, jak nejspíš všichni čekali - web nejde. Všimli jste si, že v kántryforfjůčr začíná všechno zásadně přes negativní reklamu?“ tweetoval například místopředseda ODS Martin Kupka.

Martin Kupka @makupka Sčítání začalo tak, jak nejspíš všichni čekali - web nejde. Všimli jste si, že v kántryforfjůčr začíná všechno zásadně přes negativní reklamu? oblíbit odpovědět

Podobně reagoval i bývalý premiér Mirek Topolánek. „Czech Republik the Country For the Future. Ještě, že máme ty sčítací komisaře, co vám domů donesou štos papírů a propisku,“ napsal na Twitteru.



Mirek Topolánek @MirekTopolanek Czech Republik the Country For the Future. Ještě, že máme ty sčítací komisaře, co vám domů donesou štos papírů a propisku. https://t.co/235JEXVQKK oblíbit odpovědět

Lakonicky pak reagoval na situaci i komentátor Alexandr Mitrofanov: „Patamatsko.“



Alexandr Mitrofanov @AlexandrMitrofa CTK: Formular pro scitani lidu nefunguje. Sluzba je docasne nedostupna, uvadi stranka na webu po vyplneni osobnich udaju. Scitani zacalo dnes po pulnoci. Patamatsko. oblíbit odpovědět

Sčítání se koná každých 10 let. V ČR je povinné pro všechny obyvatele. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat také Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.



Formulář má být možné vyplnit na webu, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ti, kteří se nesečtou on-line, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů.