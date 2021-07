Zpěvačka Csáková chce do sněmovny. Kandidovat bude za blok poslance Volného

PRAHA Známá zpěvačka Ilona Csáková, která vystupuje proti koronavirovým opatřením, chystá kandidaturu v letošních volbách do sněmovny. O zvolení bude usilovat za Volný blok v Jihomoravském kraji. Jeho nejviditelnější tváří je kontroverzní poslanec Lubomír Volný.

„Ano, mohu potvrdit, že Ilona Csáková za nás bude kandidovat. Mám z toho velikou radost,“ řekla pro zpravodajský server iDnes.cz šéfka strany Jana Volfová.

Do strany Volný blok vstoupili letos poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, kteří na sebe strhávají pozornost zejména svými odmítavými postoji proti koronavirovým opatření. Právě Csáková proti vládním pandemickým omezením na sociálních sítích také dlouhodobě vystupuje. Vymezila se například proti testování školáků, přestože podle svých slov nepopírá vážnost koronaviru.

„Každý má právo na svůj názor, a to že nesouhlasím s nesmyslnými nařízeními vlády jako spousta občanů této země, je evidentně proto, že nás záměrně a systematicky likvidují,“ konstatovala zpěvačka.



Po chuti ji pak není ani očkování proti koronaviru. „Do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy,“ napsala na své facebookové stránky minulý rok a její názor se nezměnil ani v roce 2021.

„Vakcíny na současnou pandemii svět nespasí. Spoustě lidem už došlo, o co tady kráčí. Je to byznys století,“ uvedla letos Csáková, podle níž ti, kteří opatření nařizují, postupují podle scénáře Billa Gatese a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Volný blok je politickou stranou, kterou spoluzakládala mediálně známá Jana Bobošíková. Právě tato někdejší politička a moderátorka se má stát hlavní tváří pražské kandidátka. „I ona se netají svým vlastenectvím a radikalismem, kterým se profiluje Volný blok,“ informoval iDnes.cz.

Kdo bude jedničkou v Jihomoravském kraji zatím jasno není. Údajně se má rozhodnout právě mezi Csákovou a frontmanem skupiny Kamelot Romanem Horkým. Strana bude podle zpravodajského serveru v nadcházejících volbách mimo jiné kandidovat společně s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS).