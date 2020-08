ČSSD nechce v rozpočtu na rok 2021 škrty, žádá investice do lidí

Praha Vládní sociální demokracie při koaličních jednáních o státním rozpočtu na příští rok nepodpoří škrty, nesmí se podle ní šetřit na důchodech, platech a investicích či penězích na boj se suchem. ČSSD to v pátek uvedla v tiskové zprávě. Důchody na příští rok chce zvýšit průměrně o 900 korun měsíčně a seniorům poslat jednorázový příspěvek alespoň 5000 korun začátkem roku. Pokud by z jednání s ANO vzešla vyšší částka, podpoří ji, výše příspěvku ale podle strany musí být pro všechny stejná.

Příští rozpočet bude podle ČSSD poznamenaný výpadkem způsobeným koronavirem. Nesmí to ale znamenat, že se bude škrtat, uvedla strana. „Rozpočet musí být proinvestiční, včetně investic do lidí. Nebudeme jako (bývalý ministr financí) Miroslav Kalousek (TOP 09) brát peníze důchodcům, lékařům, sestřičkám, hasičům, policistům a dalším, abychom se tupě proškrtali do další vlny vleknoucí se krize, zatímco ekonomiky kolem nás porostou,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČSSD Jan Hamáček.



Pandemie podle ČSSD také ukázala, že je nutný silný a efektivní stát a rozvoj digitalizace a snadné dostupnosti státní správy. Škrtat se nesmí ani na boji proti suchu, zajištění pitné vody nebo v investicích do dálnic či železnic. „Pokud tady bude stát škrtat, vrátí se to v budoucnosti jako bumerang s ještě vyššími náklady,“ dodal ministr vnitra Hamáček.

Sociální demokraté navrhují od ledna zvýšit důchody měsíčně v průměru přibližně o 900 korun a všem seniorům zaslat jednorázový příspěvek minimálně 5000 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Mladé frontě Dnes uvedl, že by mohli senioři dostat až 500 korun měsíčně nad zákonnou valorizaci, která se odhaduje na 840 korun. „Jsem rád, že koaliční partner pochopil, že k valorizaci nestačí přidat pár desetikorun, jak navrhoval ještě nedávno a vyslyšel návrhy ČSSD,“ řekl Hamáček.

Rozpočet ministerstva práce podle ČSSD musí příští rok počítat s bonusem 500 korun za každé vychované dítě při výpočtu důchodu pro rodiče, který o dítě pečoval ve větší míře, ale také s dřívějšími odchody do důchodu pro lidi s vybranými náročnými profesemi. Ministerstvo zemědělství chce posílit svůj rozpočet o deset miliard korun kvůli boji se suchem, zajištění zdrojů vody či podpoře zalesňování a řešení kůrovcové kalamity.

Vnitro chce víc peněz na investice do Portálu občana, elektronickou sbírku zákonů, posílení kyberbezpečnosti, ale i platy policistů a hasičů. Stávající návrhy s tím podle Hamáčka nepočítají. „Pokud to s bezpečností na ulicích, v kyberprostoru nebo třeba se zajištěním vybavení pro hasiče myslíme vážně, bude to něco stát. Věřím, že se to povede,“ uvedl Hamáček.