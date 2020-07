Výkyv, či růst ČSSD? Raketový nástup se zřejmě nekoná, za rozpor ve volebních modelech může i metoda

PRAHA Kdyby se k volbám do Poslanecké sněmovny šlo už letos v červenci, sociální demokracie by možná měla co slavit. Raketový nárůst voličských hlasů u ČSSD, vládního partnera ANO, se objevil ve volebním modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd. Podle něj by straně hodilo hlas 13 procent voličů.

Číslo je ale téměř trojnásobné ve srovnání s červnovým volebním modelem agentury Kantar. V něm ČSSD naopak oslabila a ve volbách by získala jen hraničních pět procent.

„Centrum pro výzkum veřejného mínění má systematicky a téměř stále u ČSSD, ale i KSČM, výsledky, které jsou nadhodnocené oproti ostatním volebním modelům. 13 procent je šíleně moc. Naopak ale Kantar dává ČSSD dlouhodobě poměrně nízké hodnoty,“ řekl serveru Lidovky.cz sociolog a expert na výzkumy veřejného mínění Jan Herzmann. Rozdíly v pravděpodobných ziscích hlasů voličů mezi dvěma agenturami. Oproti ostatním agenturám udává CVVM u sociálních demokratů dlouhodobě vyšší hodnoty přibližně o dvě a půl procenta. „Na tomto faktu není nic špatného. Každá agentura má své specifické tendence nadhodnocovat či podhodnocovat určité strany,“ uvedl pro Lidovky.cz Matouš Pilňáček z Centra pro výzkum veřejného mínění. Před posledními volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 věštil průzkum CVVM sociální demokracii 13procentní podporu, strana se ale nakonec přehoupla jen lehce přes sedm procent. Výrazně přestřelili i ve volbách v roce 2013. Jednorázový výkyv? Pilňáček připustil, že nynější osmiprocentní rozdíl mezi oběma průzkumy je nebývale vysoký, stejně jako i celková jimi změřená podpora u voličů sociální demokracie, která vzbuzuje pochybnosti. Průzkum CVVM: u voličů jednoznačně vede ANO, získalo by dvakrát více hlasů než ODS „Buď se jedná o výkyv tohoto konkrétního měření, což se u výběrových šetření stává a u osobního dotazování je možné, že je i ovlivněno končícími opatřeními ohledně nového typu koronaviru. Je ale také možné, že jde o skutečný nárůst podpory,“ řekl serveru Lidovky.cz Pilňáček s tím, že to ukáže příští volební měření. „Z našeho pohledu je pravděpodobnější, že se jedná spíše o jednorázový výkyv měření a ne skutečný nárůst. Pokud by se jednalo o nárůst, tak je pravděpodobně způsoben přechodem části voličů od hnutí ANO k ČSSD během koronavirové krize,“ dodal. Herzmann připouští, že popularita stranického předsedy Jana Hamáčka v době koronaviru narostla, ale volební modely ostatních agentur nic podobného nenaznačují. Vylučuje, že by v případě 13procentního výsledku CVVM mohlo jít o zaplacený volební model tak, aby z něj sociální demokracie, jejíž obliba dlouhodobě klesá, vyšla optimističtěji. Jen osobní rozhovory? Přežitek S čísly může různě zamávat také způsob nabírání dat, který jednotlivé agentury při zjišťování oblíbenosti politických stran využívají. „Například Kantar má vyšší výsledky oproti ostatním agenturám u Pirátské strany a agentura STEM má nadprůměrné výsledky pro hnutí ANO. Je to nutná daň za to, že je zvolena jedna konkrétní metodologie,“ míní Pilňáček z CVVM. Právě u nich se respondentů dotazují osobními rozhovory, kdežto Kantar, který modely i preference zpracovává pro Českou televizi, využívá metodu počítačem podporovaných telefonických dotazníků. „Myslím si, že éra, kdy se volební modely stavěly na osobním dotazování, je pryč. Mělo by se kombinovat i online či telefonické dotazování. Ideálně všechny tři,“ míní Herzmann s tím, že osobní dotazování vede spíše k zastižení starší generace, k níž patří spíše voliči levice a naopak třeba u online dotazování je pravděpodobnější, že má záběr na mladé. ANO si podle volebního modelu s 32 procenty drží suverénní náskok, následují Piráti a ODS „Nejde o starší, ale spíše usedlejší a méně aktivní lidi,“ myslí si ale sociolog Daniel Prokop, podle nějž pak telefonicky odpovídají hlavně ti aktivnější se zájmem o dění i politiku. Zakopaný pes může být ve způsobu vyptávání nebo výpočtu volebního modelu. Obecně ale soudí, že metodika, kterou využívá Kantar nebo i Phoenix Research, tenduje k tomu, že dává sociálním demokratům spíše nízké volební výsledky a naopak metodika CVVM tenduje k vysokým výsledkům. Kupříkladu u Okamurovy SPD má Centrum pro výzkum veřejného mínění naopak tradičně hodnoty pod pět procent. Herzmann považuje za problematické, že tento výsledek nevychází ve volebních průzkumech u žádných jiných agentur. 13 procentům pro ČSSD se nejvíce přiblížila v květnu agentura STEM s výsledkem 8,9. I ta se voličů dotazovala osobně.