ČSSD podporuje prodloužení programu Antivirus do konce roku. Vyplaceno bylo zhruba 14 miliard korun

Praha Vládní sociální demokracie podporuje prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus s příspěvky na mzdy do konce letošního roku. Novinářům to na úterní tiskové konferenci řekl předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Kabinet se chystá program vyhodnotit koncem července, aktuálně pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce srpna. Hamáček považuje Antivirus za nejefektivnější z programů zavedených při koronavirové krizi.

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí získalo příspěvky na mzdy od 12. března do 1. července celkem 56 765 firem, stát poskytl peníze na část náhrady či výdělku 711 023 pracovníků. Vyplaceno bylo zhruba 14 miliard korun. Příspěvků bylo 1,43 milionu. „Pokud se podíváte na počet podpořených míst a na celkové náklady, tak to z programu Antivirus dělá nejefektivnější program. Za relativně málo peněz se podařil obrovský kus práce,“ uvedl Hamáček.

Příspěvky na mzdy z programu Antivirus získalo více než 56 tisíc firem, stát vyplatil 14 miliard korun Jak dlouho bude třeba držet Antivirus v provozu, záleží podle Hamáčka na podzimní hospodářské strategii. „Můžeme si ho dovolit vypnout až ve chvíli, kdy bude jasná strategie, jak dál z krize,“ uvedl. Léto je podle něj potřeba využít k diskusi o dalších plánech, kabinet by měl podle něj svými návrhy především podporovat spotřebu. Z Antiviru se vyplácejí dva druhy příspěvků na mzdy. Příspěvkem A dorovnává stát 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Vláda prodlouží program Antivirus do konce srpna. Stát by mohl odpustit sociální odvody firmám do 50 zaměstnanců Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) minulý týden po jednání tripartity řekl, že kabinet vážně zvažuje prodloužení programu. Odbory a zaměstnavatelé žádají jeho pokračování aspoň do konce roku, chtějí také úpravu pravidel. Podle zástupců zaměstnavatelů by se měly parametry podpory A a B sjednotit. Na náhrady mezd lidí v karanténě i při výpadku výroby či poklesu poprávky by to mělo být 80 procent do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Antivirus obsahuje i podporu C. Ta představuje odpuštění sociálních odvodů na tři měsíce za určitých podmínek firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatelé s nastavením pravidel nesouhlasí. Podle nich toho mohou využívat podniky, které pomoc nepotřebují. Zástupci zaměstnavatelů původně navrhovali, aby se odpuštění odvodů týkalo firem s propadem produkce. O parametrech chtějí znovu vyjednávat. Ministerstvo práce místo toho prosadilo, že zaměstnavatel nesmí propustit víc než desetinu lidí a nesmí snižovat výdělky.