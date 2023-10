Na demonstraci Palestinců dorazila také ministryně obrany Černochová. V izraelské vlajce

Skupina demonstrujících na pražském hlavním náměstí od 16. hodiny kritizovala odvetné kroky Izraele v Pásmu Gazy po útocích palestinského hnutí Hamás z minulého týdne. Akci na podporu Palestiny zorganizovala iniciativa Ne naším jménem! - Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě. Pořadatelé uvedli, že má za cíl uctít památku všech obětí v Izraeli a Palestině bez rozdílu původu a vyjádřili nesouhlas s počínáním hnutí Hamás.

V reakci na shromáždění na náměstí také dorazilo asi dvacet lidí s vlajkami Izraele, mezi kterými byla i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ta byla zahalena do izraelské vlajky, aby Izraeli veřejně vyjádřila podporu.

„Myslím si, že události, ke kterým došlo před týdnem, jsou tak otřesné, že Izrael si naši podporu zaslouží. A chtěla jsem tady i být na důkaz toho, že jako zástupkyně vlády jsem na straně Izraele,“ zdůvodnila svou účast serveru Lidovky.cz. Ministryně také uvedla, že Izrael vede pouze obrannou válku na zachování své suverenity před teroristy.

Na akci promluvili i další lidé palestinského původu, kteří popisovali svoje osobní zkušenosti s násilím ze strany izraelského státu a životními podmínkami v Pásmu Gazy. Promluvil rovněž český novinář a aktivista Jakub Patočka, který hovořil o vztahu české společnosti k izraelsko-palestinskému konfliktu. Plně se podle něj projevil v souvislosti s aktuálními událostmi.

Patočka odsoudil útok Hamásu a projevil účast rodinám izraelských obětí, ovšem nedělat totéž v případě zabitých Palestinců je podle něj politika dvojího metru. „Jsme nyní svědky zřejmě největšího výronu českého rasismu od doby odsunu českých Němců,“ řekl. Dodal, že česká veřejnost podle něj není nějak z podstaty rasistická, jen je fatálně neinformovaná o všech aspektech situace, za což podle něj může i jednostranné reportování ze strany médií.

Česko je na straně Izraele

Podle Černochové je podpora Izraele v Česku velmi silná a ocenila i to, že tento týden v úterý se na podpoře usnesli i poslanci napříč politickým spektrem. Zavraždění více než 1,3 tisíce izraelských civilistů považuje za neomluvitelný čin.

„To, co se stalo před týdnem, je samozřejmě něco, co nemůže nechávat slušného člověka chladným a nemůže to ani nechávat nikoho z nás na pochybách, kdo je tady v právu,“ pokračovala dále Černochová.

Na adresu propalestinských demonstrujících uvedla, že každý má právo vyjádřit svůj názor.“Na druhou stranu mě mrzí, že podobná demonstrace s palestinskými vlajkami nebyla už minulý týden v neděli,“ doplnila s tím, že vyznění demonstrace by bylo jiné než nyní. Opožděná reakce palestinských demonstrantů tak podle ní nyní vypadá jako sešlost, kde se kritizuje Izrael za prováděné útoky na Pásmo Gazy.

Resort obrany také počítá s hmotnou podporou Izraele. „Jsme připraveni pomoci. Dávali jsme dohromady seznamy věcí, které bychom mohli poskytnout. Jsou mezi nimi například powerbanky a nějaké zdravotnické potřeby,“ uzavřela.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po skončení protestu na sociální síti uvedl, že policie byla připravena zasáhnout, ale nebylo to nutné. Připomenul, že se vyskytly požadavky na preventivní zákaz demonstrace, a zopakoval, že útok Hamásu je neomluvitelný je oprávněné ho odsuzovat. „Skutečná demokracie ale respektuje vlastní zákony. Skutečný demokrat unese i prezentování postoje, s nímž nesouhlasí. Jediným limitem je zákon. Policie bude samozřejmě rizikové akce dál sledovat a důsledně řešit případy, kdy by došlo k jeho porušení,“ uvedl.

Od začátku konfliktu vypravily resorty ministerstev obrany a zahraničí šest repatriačních letů. Vládní speciály dopravily zpět do Česka 228 osob. Do Izraele zatím Česká republika dopravila 73 Izraelců, kteří se chtěli vrátit pomoci a zhruba 650 kilogramů materiálu z veřejné sbírky. Poslány byly například čelovky nebo databanky.