Desítky restaurací v Česku protestovaly proti vládním opatřením. Některé otevřely jako petiční místnosti

Praha/Olomouc/Jihlava/Ústí nad Labem Na protest proti vládním opatřením v hlavním městě otevřela restaurace Šeberák, kde je možné rovněž podepsat petici. Tu nabízely také další restaurace, které však měly otevřeno pouze výdejní okénko. Další provozovny byly po poledni zavřené a na dveřích měly protestní plakáty nebo vyvěšené české vlajky. K inicativě Chcípl PES se přidaly podniky po celém Česku.

Vyplývá to z ankety mezi podniky, které se připojily k iniciativě Chcípl PES a její akci Otevřeme Česko. Do té se zapojily nejen restaurace, ale také další podniky, které mají být podle vládních nařízení uzavřené.



Restaurace Šeberák se otevřela hostům již před několika týdny. V sobotu tu byla kolem poledne více než desítka hostů. Přišli nejen Pražané, ale i mimopražští. Z Děčína dorazil s manželkou na oběd František Korel. „Virem je na životě ohroženo asi 17 procent lidí, ostatní to zvládnou. Proč vláda peníze nedá na ochranu těch zranitelných a zbytek nenechá žít a vydělávat na tuhle republiku?,“ řekl Korel, mistr světa v závodu pákových drezín.



Přestože některé restaurace protest podporují, otevřeno měly pouze výdejní okénko a zároveň nabízely k podpisu zmíněnou petici. To byl případ například Domažlické Jizby na Strossmayerově náměstí v Praze 7. Na dotaz, proč podnik plnohodnotně neotevřeli, řekl výčepní: „To máte těžké...“.

Obdobná byla situace v restauraci za Větrem v Krčském lese v Praze 4. Také zde mohli lidé k petičnímu stánku a pouze si vyzvednout oběd. „Myslím, že petice bohužel nijak nepomůže, ale kdo ví. Proč nemáme otevřeno, se musíte zeptat majitele, ale my jsme protestně neotevírali ani dřív, máme pořád jen okénko,“ řekl jeden ze zaměstnanců.

Další restaurace a provozovny měly v sobotu zhruba mezi 12:00 a 15:00 zavřeno. Bar Na větvi v Koněvově ulici na Žižkově měl za oknem vlajku a uváděl, že otevírá v 18:00. Pivní bar Obývák ve Strašnicích měl na dveřích plakát iniciativy Chcípl PES a označení petičního místa. Text petice visel také na zavřeném Café & Bar Zastávka na Ortenově náměstí v Holešovicích.

Některé podniky, které uvádí iniciativa na svých stránkách, pak byly zcela zavřeny a ani nebyly nijak označeny, že by se k protestu přidávaly. To byl případ třeba hostince U Kohouta v Braníku, U Houbaře v Holešovicích, Na Betáni v Kunraticích či Restaurace U Parašutistů v Resslově ulici v Praze 2, odkud odcházela zklamaná mladá dvojice, která se podle zpráv na internetu domnívala, že bude otevřeno.

Hromadné nátlakové akce, kde by se sešly tisíce lidé, jako tomu bylo v neděli 10. ledna na pražském Staroměstském náměstí, iniciativa nechystá. Odmítá ale podmínku, kterou vláda zařadila do podpůrného programu COVID Gastro - Uzavřené provozovny a podle níž žadatelé o dotaci musejí uvést, že nikdy neporušili vládní nařízení.

Kompenzace jsou směšné

Po pětitýdenní pauze se dopoledne opět otevřely restaurace U Macků a U Maci na Svatém Kopečku u Olomouce, které zůstaly zavřené od 18. prosince kvůli protiepidemickým opatřením. Majitel restaurací Martin Macek se rozhodl připojit k iniciativě Chcípl PES, která kritizuje vládní nařízení uzavřít kvůli epidemii koronaviru restaurace a hospody a na sobotu zorganizovala celostátní protestní akci. Policie odpoledne nařídila restaurace uzavřít, Macek poté nechal v provozu pouze výdejní okénka.



Personál obou svatokopeckých restaurací od rána připravoval obvyklou víkendovou nabídku jídel a nachystal vše ke stolování. Dopoledne se pak restaurace navzdory vládnímu zákazu otevřely návštěvníkům. Na stolech byly petiční archy iniciativy Chcípl PES. Restaurace U Macků a U Maci měly mít otevřeno do 20:00, krátce po poledni ale do restaurace U Macků dorazila policejní hlídka a nařídila provozovnu uzavřít.

Macek řekl, že v době příjezdu policistů bylo v restauraci několik hostů, které policisté nechali sníst objednané jídlo. „Obě restaurace jsme poté zavřeli a nechali jsme v provozu výdejní okénka,“ uvedl Macek.

Obvyklý provoz ve svatokopeckých restauracích by podle Macka měl zavládnout i v neděli. „K protestní akci jsem se připojil, protože si myslím, že nařízení vlády a to, co s námi posledních pět měsíců dělá, je špatně. Je vidět, že počty nákaz stále stoupají nahoru, restaurace jsou přitom víceméně od října zavřené,“ uvedl Macek.

Restaurace U Macků a U Maci na vyhledávaném výletním místě nedaleko Olomouce se od podzimu kvůli uzavření potýkají s obrovským propadem tržeb. V provozu mají pouze výdejní okénka a tržby nestačí pokrýt provozní náklady. „Pokles tržeb je 95 procent a jsme v minusu,“ uvedl Macek, podle kterého kompenzace jsou z pohledu výše směšné, navíc je s jejich vyřizováním spojeno velké papírování.

Obě svatokopecké restaurace zatím nemusely redukovat svůj personál. „Držíme se, ale už jsem na konci finančních zásob. V létě vždy vyděláváme na zimu. Zásobu, co jsme měli mít do dubna, už prakticky nemáme. Je to už neúnosné,“ postěžoval si Macek. Podle něj je na restaurace v opatřeních uplatňován jiný metr než například na supermarkety. „Tam je hlava na hlavě a nikdo to neřeší. Řeší se restaurace, kde lidé od sebe sedí dva či tři metry a riziko nákazy je minimální,“ míní Macek.

Ústecká Veranda

„Jsme u zdi, už nemůžeme dál, finančně ani morálně,“ řekl provozovatel restaurace Veranda z Ústí nad Labem Radek Žďárecký. „Cítíme chaos, diletantismus a nespravedlnost. Slyšíme jen sliby,“ uvedl Ždárecký.



Podnik v ústecké čtvrti Klíše se otevřel v listopadu 2019. Získal si své stálé hosty, na jaře 2020 musel poprvé kvůli opatření vlády v souvislosti s dopady koronaviru zavřít.

K iniciativě Chcípl PES se podnik připojil už dříve. V sobotu v 15:00 se otevřel. „Neobsloužíme nikoho, kdo není sympatizant hnutí. Máme nastavené stanovy, k dispozici petiční archy. Lidé sedí u stolu a debatují,“ uvedl provozovatel. Policejní hlídka podle něj zatím pouze projela okolo podniku.

Iniciativu podpořil i hostinec ve Zborné

Jako petiční místnost ve 13:00 poprvé od 18. prosince otevřel svůj Hostinec U Lípy Jaroslav Pulicar ve Zborné, která je součástí Jihlavy. Chtěl podpořit iniciativu Chcípl PES, která kritizuje vládní nařízení uzavřít kvůli covidu-19 restaurace a hospody. Během první hodiny přišlo do hostince asi šest lidí. Kapacita krčmy je přitom asi 20 lidí, do sálu, kde se obvykle konají i oslavy, se jich vejde 50.



Postihu pro hosty, kteří v sobotu navštívili jeho zařízení, se neobává. „Když tady nebudou konzumovat alkohol. A tomu se snažíme vyvarovat. Otevřeli jsme to jako petiční místnost, dali jsme na stůl petiční archy, ať si to každý může prostudovat, může tady sedět, číst si to, dát si kafe, čaj, to snad není nic nezákonného, ale alkohol jim nalívat nebudeme,“ řekl Pulicar.

Sám petici Za normální svět - otevřeme Česko podepsal už 10. ledna při protestech na pražském Staroměstském náměstí. „A někdy předevčírem jsem se teprve přihlásil k akci, je to úplná novinka, ale nechci být lhostejný,“ řekl Pulicar. Kritizoval postup vlády, opatření podle něho už dávno měla cílit na ochranu rizikových skupin. „Měli jít tou cestou, a ne že budou zakazovat lidem podnikat a být svobodní,“ řekl Pulicar.

Hospodu, která v obci fungovala od roku 1830, koupil a provozuje ji čtrnáctý rok. Pořídil si ji na úvěr, který už stačil splatit, teď se věnuje jejímu zvelebení, právě dokončil rekonstrukci kuchyně. Ztráty z uzavření vyčíslené nemá. „A ani to vyčíslovat nebudu, nebudu ani žádat žádné kompenzace, je mi to jedno,“ řekl. Využívá možnosti mít otevřené výdejní okénko. Nabízí v něm i lahvové pivo malých pivovarů, se kterými spolupracuje. Utrží na to, aby mohl zaplatit stálou pracovnici a brigádnici. Ostatní náklady hradí díky dalšímu podnikání v autodopravě.

Zapojená do protestní akce chtěla být původně také Anna Doležalová, která v pronajatých prostorách provozuje jihlavskou Krčmu U Piráta. Rozhodla se ale neotevřít. Očekávala od organizátorů větší podporu v tom, jak postupovat a argumentovat například před policií, aby se nevystavovala postihu. Nechce také, aby sankce hrozily návštěvníkům hospody. „A stejně bychom ani neměli co točit, pivo máme zkažené,“ řekla Doležalová. Výdejní okénko pro ni nebylo řešením.

„My jsme opravdu krčma, nevaříme, máme jen nějaké pochutiny, ohříváme pizzu, lidi jsou zvyklí chodit k nám až po práci,“ řekla Doležalová. Za nájem a energie platí 17 000 měsíčně, samotný nájem, na který mohla žádat státní příspěvek, je 8000 korun. Dostala zatím 4000. „A jako podnikatel dostávám 500 korun na den, takže to vezmu, plus ty čtyři tisíce a zaplatím majiteli nájem. Kdybych neměla chlapa, měla platit dům nebo měla malé děti, tak vůbec si to neumím představit,“ řekla Doležalová.