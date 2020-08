Děti do 10 let do Řecka test na covid-19 a lékařské potvrzení míst nemusí

Praha Děti do deseti let při cestování do Řecka negativní test na covid-19 a lékařské potvrzení v angličtině mít nemusí, uvedlo ve čtvrtek na twitteru ministerstvo zahraničí. Pro ostatní je test ne starší než 72 hodin povinný od pondělí 17. srpna.

V příštím týdnu má do země letět asi 4800 Čechů, do poloviny září více než 30 000. Odběrová místa je budou testovat mezi samoplátci přednostně a posílí kvůli tomu kapacity. „Pracujeme na návratu k volnému cestování do Řecka od 1. září,“ napsalo ministerstvo zahraničí.

Kvůli cestujícím do Řecka budou posíleny kapacity odběrových míst. Týkat by se to mohlo až 32 tisíc lidí Lidé přijíždějící do Řecka musí mít od pondělí potvrzení o negativním testu a lékařské potvrzení o negativní diagnóze na covid-19 v angličtině. Oboje vydá laboratoř, která vzorek testovala. Vyžádat si ho ale musí lidé už před odběrem, některá místa za dokument chtějí navíc k ceně testu 200 až 250 korun. Test stojí obvykle 1756 korun ve státních a krajských nemocnicích, v soukromých odběrových místech může být cena pro samoplátce vyšší. Před příjezdem do země musí lidé vyplnit také formulář, takzvaný Passenger Locator Form (PLF), k dispozici je v angličtině na webu. Po jeho vyplnění je vygenerovaný QR kód, která si lidé musí vytisknout nebo uložit třeba do mobilu. Na jeho základě jsou někteří vybraní při překročení hranic k dalšímu testu na covid-19. K cestování do  Řecka od 17.8. potřebujete tři věci: test, lékařské potvrzení ("bezinfekčnost") a QR kód z formuláře řeckých úřadů. Dobrá zpráva je, že testy a "bezinfekčnost" NEMUSÍ mít děti do 10 let❗ Na @mzvcr pracujeme na návratu k volnému cestování do  od 1. září. — MZV ČR (@mzvcr) August 13, 2020 Řecko zpřísňuje pravidla. Češi budou muset mít při vstupu do země negativní test na covid Ministerstvo zdravotnictví kvůli posílení testovací kapacity v regionech v úterý cestovní kanceláře vyzvalo, aby počty lidí, kteří mají rezervovaný zájezd do Řecka, nahlásili na e-mail crtexterni@mzcr.cz i s místem bydliště a datem odletu. Do středečních 14:00 jich bylo nahlášeno zhruba 1000. Cestovní kanceláře žádají, aby cena testu pro samoplátce byla snížena na 500 korun a aby laboratoře musely povinně vzorek otestovat do 24 hodin. Teď je limit dvojnásobný, což je podle ministerstva zdravotnictví dostatečné. Snižovat nemíní ani stanovenou cenu 1756 korun.