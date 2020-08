Varování před otevřením škol. Děti bez příznaků mohou covid přenášet řadu týdnů, tvrdí nová studie

Washington Děti a mladiství, kteří nevykazují žádné příznaky nákazy koronavirem, mohou stejně tento virus dlouhé týdny přenášet. Přichází s tím nejnovější americká studie, která zároveň tvrdí, že doba, po jakou mohou děti vykazovat symptomy, se velice různí.

Studie dvou lékařek z Národní dětské nemocnice v hlavním městě Spojených států přichází jen několik málo dnů předtím, než se děti po celém světě vrátí do škol. Server Deutsche Welle upozorňuje, že by závěry výzkumu mohly ještě přiostřit už tak poměrně vášnivé debaty o tom, zda je skutečně bezpečné školy otevřít, nebo zda by měly zůstat zavřené.

Lékařky přišly na základě výzkumu s tvrzením, že infikované děti mohou šířit koronavirus ještě týdny poté, co se nakazily, a to i přesto, že třeba žádné příznaky nevykazují. Už dříve také ukázala jiná studie odborníků z Bostonu, že děti a mladiství mohou v těle mít překvapivě vysoké množství viru.

V pátek publikovanou studii provedly odbornice Roberta DeBiasiová a Meghan Delaneyová, které analyzovaly zdravotní záznamy a data celkem 91 dětí z 22 nemocnic napříč Jižní Koreou. „Na rozdíl od amerického zdravotnického systému lidé v Jižní Koreji, kteří jsou pozitivně testovaní, zůstávají v nemocnici do doby, než jsou úplně zdraví,“ uvedla podle DW DeBiasiová.

Podle studie, která byla publikována v odborném magazínu JAMA Pediatrics, zhruba pětina ze zkoumaných dětí nevykazovala vůbec žádné příznaky během celého průběhu nemoci. Další pětina měla zpočátku bezpříznakový průběh a symptomy se projevily až později. Více než polovina pak vykazovala příznaky nemoci covid-19 hned od počátku. Délka období, v jakém děti vykazovaly symptomy, se podle lékařek rovněž lišila. Pohybovala se totiž mezi třemi dny a třemi týdny.

Tři týdny po nákaze stále byly stopy viru přítomny u zhruba poloviny dětí se symptomy a asi pětiny asymptomatických dětských pacientů. Obě lékařky ke svému výzkumu jedním dechem dodávají, že je stále potřeba zkoumat, jakou roli hrají děti při šíření koronaviru. „Naše studie zcela jistě rozvíří další debaty na toto téma,“ uvedly DeBiasiová a Delaneyová.

Problémem jsou především asymptomatické případy

Výzkumníci z Bostonu přišli s tím, že u dětí je možné sledovat překvapivě vysoké množství viru. A to i přesto, že někdy mohou mít bezpříznakový průběh. Vědci odebrali vzorky z nosních dutin a z krku celkem 49 nakaženým dětem a mladistvým mladším jednadvaceti let. Výsledky ukázaly, že tato věková kategorie může často ve svém těle přechovávat vyšší koncentraci viru než někteří dospělí, kteří museli být hospitalizováni na jednotce intenzivní péče.

Ačkoliv jiné studie uvádějí, že přenos mezi dětmi například ve škole je méně pravděpodobný a že ani z dítěte na dospělého se virus nepřechází snadno, všechny se shodují na tom, že děti mohou být přenašeči. Malé děti ale mají podle výsledků studie mnohem méně takzvaný ACE-2 receptorů, tedy enzymů, které se nachází na buněčné membráně plic, tepen, srdce či ledvin. Obecně se ACE-2 receptory považují za slabé místo, kterým koronavirus proniká do buněk.

Problém podle vědců spočívá především v tom, že děti ve školním věku vykazují buď minimální nebo žádné příznaky. Často nemusí být poznat, že jsou nemocné, což může vést ke zvýšenému šíření nákazy. Zároveň odborníci upozorňují na to, že děti a dospívající lidé mají často mnohem výraznější sociální život než dospělí, ať už se to týká škol, družin, zájmových kroužků či sportovních týmů. Zároveň také tato skupina ignoruje pravidla prevence, co se týká nošení roušek či udržování bezpečného odstupu.

České ministerstvo zdravotnictví se k opatřením pro školy opakovaně vyjadřuje. V řádu několik dnů v srpnu nejprve šéf resortu Adam Vojtěch uvedl, že roušky ve školách budou povinné na chodbách a dalších společných prostorách, zatímco ve třídách či při konzumaci oběda povinné nebudou. Oháněl se takzvanými homogenními skupinami v jedné třídě, kde spolu děti přicházejí do styku neustále, zatímco na chodbách se mohou promíchat.

Jen o několik desítek hodin později ale bylo všechno jinak a roušky tak (alespoň podle současně nastavených pravidel) od prvního září v Česku povinné ve školách nebudou. Opatření se bude vázat na druhý, oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy nemocí covid-19. Nosit roušky nebude od září potřeba také v obchodech, restauracích a službách pro zákazníky, jako jsou kadeřnictví a pedikúra.