Dětské tábory mohou být od 27. června. Na podmínkách se organizátoři dohodli s hlavní hygieničkou

Praha Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci konat od 27. června. Zástupci jejich organizátorů se ve středu dohodli s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou na podmínkách jejich pořádání. Navrhovaná hygienická opatření proti šíření koronaviru by pro většinu táborů neměla být překážkou, řekl ve čtvrtek předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček. Detailní informace by mělo zveřejnit ministerstvo zdravotnictví v pátek, dodal.

Dětské tábory jsou v současnosti zakázané kvůli epidemii nového koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku května uvedl, že by se mohly konat od 1. července. Očekával, že se to vyjasní do konce května a rozhodující bude epidemiologická situace.



Podle Sedláčka se organizátoři táborů s hlavní hygieničkou dohodli, že se termín pro možnost jejich konání posune ještě o několik dní dopředu. Konec školního roku totiž letos připadá na úterý 30. června, řada škol bude mít poslední dva dny ředitelské volno, a prázdniny tak dětem začnou de facto už v sobotu 27. června.