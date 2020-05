Tábory od července téměř bez omezení. Na vládu míří návrh, aby na nich mohlo být až 500 lidí

Praha Léto se blíží a rodiče zneklidňuje otázka, zda a odkdy bude možné poslat děti na tábory. V úterý se problému věnovala pracovní skupina na ministerstvu zdravotnictví, která má na starosti zmírňování opatření zavedených kvůli nemoci covid-19.

„Pokud se dramaticky nezhorší epidemiologická situace v Česku, tábory se určitě budou moct konat od července, případně pokud by někdo chtěl již koncem června, mělo by to být možné,“ řekl LN epidemiolog Rastislav Maďar, který je garantem zmíněné skupiny.

Uvedený termín potvrdil LN i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Všichni si přejeme, aby se letní tábory pro děti nejpozději od července konaly. A věřím, že nám to vývoj epidemie umožní. Epidemiologové by o tom měli rozhodnou do konce května,“ uvedl.



Roušky mají být obecně od 25. května povinné ve vnitřních prostorách, venku je budou lidé moci při dodržování dvoumetrových rozestupů odložit. Podobně to má být i na táborech, byť podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zatím ještě nejsou stanovena přesná pravidla. Epidemiologové však už rámcově počítají s možným modelem, který by tam mohl platit.

„Když budou děti na vycházce v přírodě, roušky mít samozřejmě nemusí. To bude platit i u sportovních aktivit. Nicméně když děti budou mít nějakou skupinovou aktivitu a budou blízko u sebe a dýchat na sebe, ty roušky by mít měly,“ popsal pro LN Maďar s tím, že se ale finálně rozhodne až v červnu podle vývoje.

Počet osob na jednom táboře by podle Prymuly mohl být až pět set. „Předpokládá se to podle toho, jak budou probíhat početní vlny rozvolňování. V první etapě to bude 300 osob, ale ta bude ukončena předtím, než vstoupí v platnost opatření k táborům, takže tam by se to mělo dostat na 500 osob,“ řekl LN. Materiál zmíněné pracovní skupiny má projednat vláda.

„Našeho syna chceme na tábor dát, včera jsme podali přihlášku a vyzvedli si složenku na zaplacení za pobyt, i když samozřejmě víme, že to není úplně bez rizika. Ale věříme, že situace se bude dál postupně uklidňovat a nebezpečí nákazy bude o prázdninách už opravdu minimální,“ řekl LN otec desetiletého Vojtěcha z Benešova.

Míra přenosu z dítěte na dospělého a naopak je dle expertů velmi malá. „Závěr ze světových studií je poměrně jednoznačný. Riziko, že by se dítě nakazilo ve škole, je téměř nulové,“ uvedl v pondělí náměstek ministra zdravotnictví a hlavní epidemiolog Roman Prymula. Do úterního večera se v Česku podle dat ministerstva zdravotnictví nakazilo koronavirem v úhrnu 491 dětí ve věku do čtrnácti let, což činí 6,1 procenta z celkového počtu infikovaných. I tak dle Maďara musejí rodiče počítat s jistým rizikem, rozhodnou-li se své dítě na tábor poslat.

Hlavně ať je dost dezinfekce

Samotný provoz letních dětských táborů se podle vyjádření Prymuly i Maďara nemá nijak zásadně lišit od zažitých zvyklostí, do provozního řádu akce pro mládež přibudou prvky striktně vyžadovaných hygienických pravidel, zejména co se týká pečlivé očisty rukou. I kvůli tomu bude muset každý tábor disponovat dostatečnou a pravidelně doplňovanou zásobou dezinfekce a vedoucí budou střežit, aby ji děti používaly. Povinná a rodičům nikoli neznámá budou i vyplněná čestná prohlášení o bezinfekčnosti a zejména potvrzující, že jejich dítko nemá průvodní příznaky onemocnění covid-19, tedy horečku, kašel, dušnost či náhlou ztrátu chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti umožněna účast na táboře.

Provoz tábora má být rámován mantinely, jež si už Češi za měsíce trvající epidemie osvojili. „Tam, kde to bude možné, se bude dbát na dodržování dostatečných rozestupů. Tím není myšleno mezi každým dítětem, nýbrž mezi jednotlivými skupinami, do nichž bude nutné účastníky tábora rozdělit a vzájemně je, pokud možno, nemíchat, a to ani během stravování,“ řekl LN Maďar s tím, že vzhledem k tomu, že letních táborů se zpravidla účastí různé staré děti, jež mívají i různý program a náplň dne, by nemělo vzájemné separování jednotlivých skupin činit vedoucím zásadnější problém.

Dát táborům už od července zelenou má i podporu ministerského předsedy. „Já to prosazuji, protože chápu, že rodiče uvítají, když děti půjdou z domu na letní tábor,“ řekl Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech v České televizi. Koordinátor pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření přijatých proti šíření epidemie Maďar však pro LN zdůraznil, že je nutné situaci sledovat a zohlednit případné výkyvy počtu infikovaných, zejména pak během června. „Dojde-li k tomu, že by rapidně přibývalo nakažených, je pochopitelné, že bychom rozhodli, že se tábory nakonec konat nebudou,“ řekl Maďar.

Přípravný výbor Asociace dětské rekreace ČR minulý týden uvedl, že případný zákaz konání letních táborů by mohl být likvidační pro majitele táborových areálů a cestovní kanceláře či agentury zaměřené na dětskou rekreaci. Letních táborů se dle asociace každoročně účastní zhruba čtvrt milionu dětí.