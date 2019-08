Unikátní ateliér světově uznávaného sochaře Veselého spadl do exekuce. Díla za miliony zarůstají plevelem

STŘEDOKLUKY Světově uznávaný sochař Aleš Veselý, který zemřel před čtyřmi lety, byl muž menšího vzrůstu, zato se silným stiskem ruky. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Guggenheimova muzea v New Yorku nebo v Centre Pompidou v Paříži. Přestože celý život pracoval s kamenem a ocelí a jeho plastiky často připomínaly několikatunové kolosy, ocitla se nyní některá jeho díla v ohrožení.

Jak zjistily Lidové noviny, zarostlé plevelem chátrají na dešti na zahradě bývalého sochařova ateliéru ve Středoklukách u Prahy. Areál navíc kvůli sochařově dceři spadl do exekuce.

Výtvarník Aleš Veselý.

Veselý v této dílně strávil více než polovinu života. Vybudoval ji přestavbou starého mlýna, okolní zahradu pak přeměnil na galerii. Jenže poté, co v roce 2015 ve svých osmdesáti letech zemřel, areál i s uměleckými díly za desítky milionů korun zdědila jeho jediná dcera Jana. Ta ale žije v Jeruzalémě a o ateliér ani o sochy nejeví zájem. Navíc téměř s nikým nekomunikuje.

V objektu ještě donedávna bydlel sochařův přítel, básník Miroslav Koryčan, jenž se staral o ostrahu a nejnutnější opravy. Ale poté, co zemřel i on, sochy zarostly trávou a kopřivami, plot spadl a jedna z budov byla údajně vyplavena prasklou vodou, čímž se zničil archiv umělcových kreseb. Ateliér i zahrada jsou v tak žalostném stavu, že do nich může kdokoli vlézt a celkem bez problémů si některé z děl odnést.

Tím ale nepříjemnosti nekončí. Jana Veselá, která kromě ateliéru zdědila po otci sochaři byt na pražské Letné, nezaplatila pohledávku z dědického řízení 26 tisíc korun. A kvůli té pak loni na podzim poslala její notářka Eva Králová ateliér i s pozemky do exekuce. Nebývá přitom běžné, aby notáři takovou částku vymáhali exekučně.

Nemovitosti byly vydraženy 5. června za 7 600 000 korun. Koupil je Alexandr Novanský, který by na místě chtěl obnovit původní mlýn a komerčně jej využívat.

V tu chvíli se z Izraele ozvala Veselá a proti exekuci se odvolala. Pak opět přestala komunikovat. Prodej tak uvázl na mrtvém bodě – Novanský za pozemky nechce zaplatit do doby, než dražba nabude právní moci, u ní se zase čeká na soud, který posoudí oprávněnost exekuce.

LN se s Veselou pokoušely několikrát spojit, ale telefon nezvedá a na zprávy nereaguje.