Silný vítr dosáhne rychlosti nad 65 km/h, varování meteorologů platí pro Vysočinu a jižní Moravu

Praha Silný vítr s nárazy nad 65 kilometrů v hodině se do Česka vrátí také v úterý. Od dopoledne do večera má foukat na jižní Moravě, na Vysočině a severovýchodě Čech. Výstraha před větrem, která platí do pondělního večera, se vztahuje na severovýchod ČR, pro oblast kolem Frýdlantu v Libereckém kraji byla zrušena. Vyplývá to z informací, které v pondělí poskytl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Neděle se nesla ve znamení letního počasí a teplotních rekordů. V Plzni naměřili 28 stupňů Teplý vzduch od jihu do Česka proudí mezi tlakovou níží se středem nad Britskými ostrovy a tlakovou výší nad východní Evropou. V úterý má silně foukat mezi 10:00 a 20:00 v celém Jihomoravském a Zlínském kraji, na Vysočině kromě Pelhřimovska a oblasti kolem Světlé nad Sázavou, v Pardubickém kraji s výjimkou okolí Pardubic, Holic a Vysokého Mýta a ve východní části Královéhradeckého kraje.

Vítr může poškodit stromy a lesy, možné jsou menší škody na budovách a komplikace v dopravě, varovali meteorologové. Lidé by podle nich měli zajistit okna a dveře a také zabezpečit volně uložené předměty a skleníky. Návštěvnici hor by neměli chodit na hřebeny. Podobná výstraha před silným větrem s nárazy nad 65 kilometrů v hodině platí do pondělních 18:00 pro celý Moravskoslezský a Olomoucký kraj a severní část Zlínského kraje. Na horách v pondělí vítr může v nárazech foukat až rychlostí kolem 110 km/h.