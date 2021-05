Lidé v Praze ráno vyrazili do obchodních center, nejčastěji sháněli obuv. Fronty se tvořily spíše výjimečně

Praha Lidé hned ráno využili toho, že se po více než čtyřech měsících mohly otevřít všechny prodejny, a vyrazili do pražských obchodních center (OC). Sháněli zboží všeho druhu, nejvíce zákazníků zavítalo do prodejen obuvi. Obnovit provoz mohly také zbývající služby, lidé si tak ve větším počtu nesli hodinky na opravu. Fronty se tvořily jen výjimečně. Zjistila to zpravodajka ČTK na místě.

Letos nepůjdeme na vakcínu proti covidu naposledy, míní experti. Kdy bude nutné podstoupit přeočkování? V obchodním Centru Černý Most několik lidí čekalo, až budou moci do prodejny sportovní obuvi a oblečení Foot Locker nebo do prodejny sportovních bot AW Lab. Před dalšími obuvnickými sítěmi se fronty netvořily, ale ve srovnání s prodejnami s jiným zbožím v nich bylo zákazníků více. Někteří lidé nakupovali v hračkářstvích, další v knihkupectví, někteří šli do obchodů s oděvy či klenotnictví. Klidný provoz byl v pondělí ráno a dopoledne také v centru Arkády Pankrác. Ve většině prodejen byli zákazníci, ale pohodlně se vešli do předepsané kapacity, a personál tak nemusel regulovat provoz u vstupu. Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv V OC DBK v Praze 4 stála zhruba desítka lidí před hodinářstvím. „Jsem zvyklá nosit hodinky na ruce. I když se na čas můžu podívat na mobilu, hodinky mi chyběly, a jsem ráda, že si je konečně můžu nechat spravit,“ řekla ČTK starší žena, která čekala před hodinářstvím. Doplnila, že hodinky má rozbité zhruba tři týdny. Další zákaznice uvedla, že na otevření hodinářství čeká už několik měsíců. Fronty se většinou netvořily dopoledne ani v OC Nový Smíchov. Nakupujícím se tam otevřela většina obchodů, jen před prodejnou oděvů britského řetězce Marks & Spencer museli lidé čekat, až ti předešlí odejdou. Zájem tam měli lidé o knihkupectví, ale v počtech, které nevyžadovaly zvláštní režim. V Obchodním centru Lužiny se ráno vytvořila fronta u prodejny oděvů značky Kik již 30 minut před jejím otevřením. Vzhledem k omezenému počtu zákazníků před ní stáli lidé ještě po poledni. Majitel obchodního centra UDI Group očekává, že se v něm návštěvnost zvýší až o polovinu. „S ohledem na odloženou spotřebu očekáváme v prvních dnech a týdnech zvýšenou poptávku po nákupech a s tím spojený zvýšený až mimořádný počet zákazníků v obchodním centru. Úklid i ostraha jsou proto posíleny a zákazníci nemusí mít obavy o hygienu prostředí,“ řekla ČTK mluvčí UDI Group Marcela Fialková. Jak dále uvedla, i nadále platí omezení u gastronomie, kdy lze u okének koupit jídlo, ale nelze ho konzumovat v prostorách obchodního centra. Lidé v pondělí v OC také hned od rána využívali služeb kadeřníků a holičů, kteří mohli obnovit provoz před týdnem. V obchodech platí limit 15 metrů na jednoho zákazníka, lidé musejí mít zakrytá ústa a nos, u vstupu do obchodu by si měli dezinfikovat ruce. Stravovací provozy v OC mohou dále vydávat občerstvení jen s sebou, nesmějí fungovat dětské koutky, kina nebo fitness centra. Kvůli druhé vlně pandemie vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění povolila v prosinci, kvůli špatné epidemické situaci se ale většina prodejen po Vánocích už nesměla znovu otevřít.