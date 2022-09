To byl majstrštyk, co jsme udělali, říká ministr Bartoš o zajištění dodávek plynu

Lidovky.cz: Po sněmovních volbách obliba Pirátské strany klesla, komunální a senátní volby nicméně vypadají podle předběžných průzkumů pro Piráty slibně. Proč vás volit?

Po předchozích komunálních volbách jsme se dostali do vedení tří největších měst v Česku, měli jsme přes 350 komunálních zastupitelů, takže nyní obhajujeme. Práce, kterou jsme odvedli, je vidět. Témata, která nastolujeme, jsou v současné době důležitá možná víc než kdy jindy. Je to například otázka dostupného bydlení, kterou řešíme v praxi ve městech, i já na ministerstvu pro místní rozvoj pracuji jak na zákoně o dostupném bydlení, tak i na efektivním financování v národních programech. Je zásadní, aby se v městech a obcích stavělo.

A pak je tu samozřejmě otázka energetiky. Vždy jsme byli spíše propagátory lokálních řešení, komunitní energetiky, cirkulární ekonomiky ve vztahu k energetice, chytrého zpracování odpadů. To jsou témata, která i na krajích mají v gesci naši náměstci. A v neposlední řadě je s námi tradičně spjata digitalizace úřadů. Když se podívám namátkou na Prahu, tak tým, který byl v jejím vedení, podotýkám nejen Piráti, spoustu věcí z oblasti digitalizace dotáhl a najednou to šlo – od aplikace na parkování v modrých zónách, přes zveřejňování dat a jejich používání třeba k synchronizaci městské hromadné dopravy.

Lidovky.cz: Pirátskou mantrou je také transparentnost. Jak to s ní u nás vypadá?

Transparentnost je pro nás nesmírně důležitá. Když je peněz málo a věci jsou drahé, tak o to přesněji se musí vážit a zabraňovat tomu, aby se peníze na nějakých zakázkách či předražených věcech rozfofrovaly.

Lidovky.cz: Věříte, že obhájíte Prahu?

Věřím v to, protože si myslím, že současný primátor za Piráty Zdeněk Hřib odvedl dobrou práci v oblastech, které nám byly svěřeny. Dotáhli jsme to, kam to šlo. I infrastrukturní a velké stavby se v posledním roce a půl velmi rozjely. Pamatuji si, když se začaly opravovat frekventované cesty nebo třeba Barrandovský most, jak všichni říkali, že nás to v Praze bude stát výsledek ve volbách. Zdeněk ale řekl, že jsme to zkrátka potřebovali opravit, nejsme populisté, děláme věci, když jsou potřeba.

Záleží ale strašně na tom, jak budou rozloženy síly po volbách. Volby nevyhrává ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo je schopen utvořit koalici. V předchozím výsledku to bylo tak, že tři subjekty byly přibližně stejné, proto utvořily koalici. Uvidíme, jak to bude teď. Máme tu koalici Spolu, složenou z ODS, TOP 09 a lidovců, Piráti jdou samostatně, STAN, který je v Praze spojený s kauzami, jde také samostatně. Uvidíme, jak dopadne Praha sobě a jak budou rozdány karty na možnost koalice po volbách.

Lidovky.cz: Stejnou „partu“, která Praze vládne nyní, tedy Piráti, STAN a Praha sobě, byste si dovedl představit?

Na kandidátce, kterou Petr Hlaváček za STAN sestavoval, „dozimetrácké“ osoby nejsou. Myslím si, že tam skutečně došlo k obměně. Ale nebudu mluvit za Zdeňka Hřiba. Vše záleží na výsledcích. Já jsem do povolebních vyjednávání nemluvil ani minule, velmi striktně dodržuji subsidiární princip. Aktivně do vývoje na komunálu ani na krajské úrovni nezasahuji. To nicméně neznamená, že když jsem jako předseda strany požádán o radu, tak že to neudělám.

Lidovky.cz: A jinak: dovedete si představit koalici v Praze se Spolu, kde by seděl třeba pan Jiří Pospíšil, který je spojován s kauzou Dozimetr?

Pan Pospíšil, a teď neřeším, jakým způsobem se choval jako koaliční partner téměř po celou dobu koalice, je jeden z mála politiků, který vůbec nevyvodil politickou zodpovědnost, nemluvil pravdu o svých kontaktech s panem Redlem či s dalšími. V pražském Spolu jsou ale i další lidé, s nimiž bude těžké se případně domluvit na nějaké spolupráci. Záleží, jak se to pak poskládá, koho kdo bude navrhovat na nějaké posty. Když vidím lídra kandidátky Spolu Bohuslava Svobodu, jak se vyjadřuje, že Patrik Nacher z ANO by byl fajn partner, a pak jedu MHD a vidím tam billboard, kde Nacher tvrdí, jak Spolu nemyslí na lidi, tak mi to přijde trochu schizofrenní. Samozřejmě, a vždy to tak je, že strany, které jsou spolu třeba i ve vládní koalici, tak jdou v komunální politice proti sobě. Proto jsou ty úrovně politiky oddělené. Já bych si nicméně přál, aby strany ve všech patrech politiky dělaly stejnou politiku, aby se vnitřně nerozcházely. Snažím se, aby to tak za Pirátskou stranu bylo. Tedy, že celostátní politika Pirátů je v souladu s tím, co dělají jednotliví zvolení politici v krajích nebo v komunále. A myslím si, že se nám to daří.

Lidovky.cz: Hlavním tématem voleb je bezesporu energetická krize a z ní vyplývající ekonomické dopady na občany. Jakou garantujeme lidem pomoc?

Krize opravdu nebyla způsobena politikou nové vlády v České republice, vnější vlivy na trh s energiemi se propsaly do nákladů každého státu. A podle toho, jestli ten stát už byl třeba daleko v transformaci k obnovitelným zdrojům, tak ty dopady byly buďto menší nebo větší. Když se podíváme na podpůrná řešení, tak vláda uvolnila nebývalé množství peněz, jen to asi lidem nedokázala dobře odkomunikovat. V sociální oblasti ale opravdu děláme záchrannou síť. S dalšími velkými kroky se čekalo na evropské opatření. V tomto týdnu tak představíme pomoc rodinám, firmám a veřejnému sektoru. Pro všechny tři má vláda nějakou formu řešení, která může garantovat maximální cenu odebírané energie – ať už je to plyn nebo elektřina. Stejně tak lze použít Evropou posvěcené programy na pomoc firmám a drahé ceny energií v průmyslu kompenzovat. Důležitá je však probíhající transformace. Ta musí jít ruku v ruce.

Lidovky.cz: Jste pro zastropování cen elektřiny i plynu?

Pokud se trh vzhledem k vnějším okolnostem nepodaří zkrotit, tak pro národní řešení by energie měly mít nějaký strop.

Lidovky.cz: Jak se díváte na možnost kurzarbeitu pro některá odvětví a obory? Je toto řešení nyní ve hře?

Nástroj kurzarbeitu by měl být k dispozici stále, nicméně měl by se spouštět v momentě, kdy je ekonomika v ohrožení a nedokážete podchytit příčiny.

Lidovky.cz: Jsme v tom bodě?

Vládní řešení pro firemní segment by se nemělo odklánět od evropského schématu, kurzarbeit by tak neměl být potřeba.

Lidovky.cz: Kam až jste ochoten jít v navyšování schodku státního rozpočtu?

Šalamounská odpověď by zněla „kam je třeba“. I teď je vidět, že tato vláda, byť třeba měl někdo před volbami ostřejší rétoriku, nežije v dogmatu. Rusko vede energetickou válku s Evropou. Zvýšili jsme schodek oprávněně, peníze se otáčejí v sociálním systému.

Lidovky.cz: Veřejnost, podnikatelské svazy i média kritizují vládu za způsob komunikace. Plánujete její zlepšení?

Prostor pro zlepšení jistě je. Pokud jde o energetiku, tak tam se opravdu čekalo na evropské řešení a teď je na tahu Komise. Říkat něco do médií předem by bylo chybou. Víte, vláda vletěla do covidové krize a začala válka. A ta přešla do válečné energetické a migrační krize. Využívat toho ale k rozdmýchávání strachu je špatné. Opozice zveličuje, dělá katastrofické scénáře.

Lidovky.cz: Není tedy čas, aby někdo odvážný vystoupil a situaci zklidnil? Víte o někom takovém?

Ale Petr Fiala to dělá. Od začátku říkal, že zajistíme dodávky plynu a naplníme je na nadcházející zimu. Všude v Evropě se sháněly energie, to byl majstrštyk, co jsme udělali.

Lidovky.cz: Přesto, vidíte v Evropě někoho, kdo by ukázal světlo na konci tunelu?

Myslím si, že Evropa není o osvíceném vůdci, ale je založená na spolupráci demokraticky volených vlád. Domluvit stejný postup sedmadvacítky je někdy těžké, ale v případě války na Ukrajině se podle mě postupovalo velmi synergicky. Jedna ze zbraní Ruska je skrze energetickou politiku dohnat stát, aby se zase začalo hrát na národní notu, ostatně jako to populisté a nacionalisté v rámci všech evropských zemí nyní dělají. Už to není covid, mají jiné téma, kterému se věnují a na kterém sbírají body, ačkoli řešení fakticky nemají. Když tady někdo mluví o tom, jak „Česká republika především“ a jeho řešením energetické krize je to, že se přimkneme k Rusku, tak tedy nevím, co je to za vlastenectví. Podle mě je vlastenectví mít rád svoji zemi, chtít, aby se v ní lidem žilo dobře, demokraticky, aby tady vládlo právo a nebyli jsme vazaly režimu, který, když není po jeho, tak vám tady utne přívod energie nebo na vás zaútočí. To není partnerství.

Lidovky.cz: Příští zimu už tedy vidíte lépe?

Příští rok bude hodně ve znamení transformace energetiky, zejména řešení, která jsou po ruce – tedy například soláry. Musíme se zamyslet nad tím, jak transformaci zrychlit, využít Národní plán obnovy. Domácnosti ale nezmrznou a průmysl to také ustojí, protože se to vyřeší. Důležité je, aby když vláda něco slíbí, tak to potom splnila. A to vláda Petra Fialy dělá.

Lidovky.cz: Jak se díváte na to, že se třeba ještě na nějakou chvíli uchýlíme k uhlí?

To je daň za to, že transformace neprobíhala dost rychle.

Lidovky.cz: Opozice, odbory, a dokonce i část vládní koalice varuje před nespokojenou ulicí, tedy před masivními demonstracemi. Jak protesty lidí vnímáte?

Potkávám se s lidmi, kteří mají strach, kteří nejsou spokojeni s nějakými kroky vlády nebo nerozumí, proč něco nejde, když všichni ostatní říkají, že to jde. Řešení ale neleží v demonstraci. Někdy, když je téma zapadlé nebo je to neúnosné, tak to smysl má, ale v tomto současném případě jde o zneužívání strachu lidí. Podílejí se na tom reprezentanti ruské dezinformační scény, lidé, kteří si libují v hoaxu. Rád bych nabídl nějakou jinou platformu.

Lidovky.cz: Bude tedy nějaká vládní informační kampaň?

Já jsem v informační kampani na svých sociálních sítích neustále. Velkým benefitem Pirátů právě i v komunální kampani je to, že naši politici jsou v kontaktu s běžnými lidmi. Nikdy nepřestali naslouchat hlasu ulice, nikdy neztratili kontakt s lidmi. Snažíme se věci řešit. Já mám možná jiné výše příjmů, ale složenky mám stejné. Není to o tom, že by politici nevěděli, že se zdražuje. Když soused má potíže, tak s ním řešíme, jaké jsou cesty. Spousta lidí se bojí ozvat, když je třeba bere na hůl nějaká energetická společnost. To musíme změnit.

Lidovky.cz: Zmínil jste se o nutnosti reformy digitalizace. V jaké fázi se nyní nacházíte?

Dokončili jsme a sněmovnou prošla v prvním čtení Digitální agentura, což je věc, na které dělalo 80 lidí. Má být akcelerátorem, abychom to za rok posunuli výrazně dál.

Lidovky.cz: Co je tedy na konci této cesty?

Na konci jsou služby pro lidi, ideálně ani nemusíte nic vyplňovat, protože stát ví, že vám teď má něco poslat, stát ví, že budete potřebovat třeba novou občanku, nebo že máte nárok na nějakou pomoc. To vyplňování žádostí je prostě ve spoustě případů zbytečné. Akorát je to rozloženo přes více ministerstev nebo to je dáno v zákoně. A to je zbytečné. Právě digitalizace je způsob, jak ušetřit peníze na provozu státu. Ne bezhlavě škrtnout úředníky, kteří nyní stále nezdigitalizovanou agendu v krizových objemech nestíhají.

Lidovky.cz: V lednu čeká Česko prezidentská volba. Vládní pětikoalice nakonec nepostaví vlastního kandidáta. Proč jste to vzdali?

Prezidentská volba je bohužel v ČR polarizační volbou. V přímé volbě je proto až na škodu hovořit o stranickém kandidátovi, i když to vždy bývala prestiž strany stavět vlastního kandidáta. Velkou roli ale nyní hraje to, co tady chybí – kandidát, který dokáže nadstranickou politikou zklidnit výrazně rozdělenou českou společnost. Na to musí být opravdu nadstranický, aby to smazal.

V rámci pěti stran koalice jsme debaty vedli, deklarovali jsme snahu najít podporu pro jednoho kandidáta, což ale neznamená, že by to byl nominant koalic. U ODS ale zaznělo jasně, že jednoznačnou podporu třeba generálu Petru Pavlovi, což je kandidát, který má nejvíce šancí, nedá. My jsme za Piráty udělali nezávaznou stranickou anketu, tam výrazně vede paní Danuše Nerudová, druhý je generál Pavel a třetí je Marek Hilšer.

Lidovky.cz: Tyto tři tedy za Piráty doporučujete?

Nebudu adresný. Může to být ale jakési vodítko pro lidi, kteří sympatizují s Piráty. I v rámci ODS je ale více kandidátských favoritů. Nemyslím si, že osobní postoj politiků ke kandidátovi Pavlovi je v ODS celkově odmítavý, mohou tam být různé názory. Nezapomínejme ale, že je to přímá volba. Straničtí prezidentští kandidáti dávali výrazně smysl, když o volbě rozhodoval parlament.

Lidovky.cz: Byl byste pro znovuzavedení parlamentní volby prezidenta?

Nejsem zastáncem kroků zpět.

Lidovky.cz: Čeká nás ostrý boj o Hrad?

Kdyby fungoval dohled nad hospodařením politických stran a faktická kontrola a tresty za podvádění v kampani a nepřiznané zdroje, bylo by to hladší. V tuto chvíli ale kampaně nejsou vedeny čistě. Je tam vysoká míra tolerance, co si kandidát může dovolit.