Droga stokrát silnější než morfium. Na Česko se valí nová hrozba v podobně syntetických opioidů

Praha Marihuana přestává být pro pěstitele v Česku atraktivní. Výroba pervitinu totiž představuje rychlejší zisk. Zejména vietnamské organizované skupiny, které hojně operují na našem území, přešly z pěstování konopí k výrobě metamfetaminu, vyplývá z nejnovější Zprávy o drogových trzích v EU a ze slov českých odborníků na drogovou kriminalitu.

„Tyto skupiny se bohužel rychle podřídily poptávce a zjistily, co je pro ně výhodnější a jednodušší,“ řekl serveru Lidovky.cz vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. ČR se po řadu let drží v čele produkce a spotřeby pervitinu v EU. Nově české uživatele ohrožují syntetické opioidy, které přicházejí do Evropy z USA a jsou mnohonásobně silnější než morfin či heroin.

Šíření smrtících syntetických drog usnadňuje prodej přes internet. „Epidemie propukla ve Spojených státech a vzhledem k dostupnosti drogy na internetu lze předpokládat, že se syntetické opioidy dostanou do České republiky,“ uvedl pro server Lidovky.cz ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Syntetické opioidy obsahují umělé látky, které jsou podstatně silnější než látky v běžných drogách. Například fentanyl, který patří do skupiny syntetických opioidů, je až stokrát účinnější než přírodní morfium a zhruba padesátkrát silnější než heroin. „Lidé si dají dávku v množství, na které jsou z konvenčních typů opioidů zvyklí, a to je zabije,“ vysvětlil Frydrych. Podle něj se nebezpečná syntetická droga dostala už i na evropský kontinent. „Už je v Pobaltských státech, kde je v současnosti míra úmrtnosti po užití syntetických opioidů velmi vysoká,“ upozorňuje šéf Národní protidrogové centrály.

Po užití syntetických kanabinoidů se loni na severní Moravě otrávily desítky lidí, dva muži zemřeli.

Česko zůstává zemí pervitinu

I přes nástup nebezpečných opioidů Česko stále vyniká spíše ve spotřebě a výrobě pervitinu. Podle nejnovější Zprávy o drogových trzích v Evropské unii, kterou vydalo drogové centrum EMCDDA a Europol, se produkce metamfetaminu neboli pervitinu soustřeďuje hlavně do Česka a jeho okolí.

„Výroba pervitinu má u nás dlouholetou tradici, už od sedmdesátých let, proto se tu produkce natolik rozšířila,“ řekl Mravčík. Na našem území je navíc po pervitinu vysoká poptávka. V českých laboratořích se vyrobí přibližně sedm tun pervitinu ročně a šest a půl tuny se v Česku i spotřebuje. „Zbytek se vyváží většinou do Německa,“ uvedl Mravčík.

Varna pervitinu - ilustrační foto.

Česko dominuje „domácími“ laboratořemi. „Většina českých varen jsou malé laboratoře třeba v kuchyních, což není v Evropské unii běžné,“ uvedl Frydrych. Národní protidrogová centrála loni odhalila na českém území 240 laboratoří a jen osmnáct z nich bylo velkoprodukčních. „V laboratořích se v rámci jednoho výrobního procesu vyrobí maximálně padesát gramů,“ pokračuje Frydrych. Češi zůstávají u malých varen, neboť výrobcům často stačí vyrobit drogu pro sebe a své blízké okolí.

Z konopí k pervitinu

Evropské úřady ve zprávě upozorňují i na vietnamské organizované skupiny, které na českém území operují od roku 2009. Europol varuje, že tyto zločinecké organizace v posledních letech přešly z pěstování marihuany na výrobu pervitinu. „Z pervitinu mají rychlejší zisk a větší výdělek,“ vysvětluje Frydrych. Tento trend potvrzuje i Mravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. „Bohužel se tyto organizované skupiny rychle podřídily poptávce a zjistily, co je pro ně výhodnější a jednodušší,“ řekl Mravčík.

Díra na trhu v pěstování marihuany ale dlouho nezůstala. Vietnamské gangy nahradily skupiny ze Srbska. „Poslední čtyři roky pozorujeme výskyt komerčních velkoobjemových pěstíren konopí s produkcí určenou na vývoz, které jsou výlučně srbské,“ sdělil Frydrych. Srbové si pronajímají objekty, které průběžně mění, zboží ihned vyváží a peníze posílají do Srbska, proto není snadné takové skupiny dopadnout. „Děje se to i v sousedním Slovensku či v Maďarsku, Polsku a Rakousku, stejný trend pozorují i zahraniční kolegové,“ uvedl šéf Národní protidrogové centrály.

Dominantní cizineckou skupinou jsou ale v Česku stále Vietnamci. „V posledních deseti letech tvoří polovinu drogové trestné činnosti cizinců u nás,“ řekl Frydrych.

Prodej a produkce drog v celé Evropské unii nebezpečně roste. Evropané utratí za drogy průměrně třicet miliard eur ročně, což je v přepočtu 765 miliard korun. Přičemž evropskému trhu dlouhodobě vévodí konopí, za nějž evropští uživatelé drog zaplatí 11,6 miliardy ročně, přibližně 290 miliard korun. Tuto drogu užilo v loňském roce podle evropské zprávy asi 25 milionů Evropanů.