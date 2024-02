Vozil metráky kokainu i miliony eur. Před soudem promluvil kurýr pašeráků drog

Mezinárodně hledaný Kováč v úterý v e-mailu, který zaslal soudu, odmítl, že by se dopouštěl protiprávní činnosti. Výslechy obžalovaných před soudem v Liberci potrvají zřejmě do pátku, termíny dalších líčení zatím soud nestanovil.

Policisté v souvislosti s kauzou na podzim 2022 zatkli 44 lidí v devíti evropských zemích a v USA. Soud v Liberci se zabývá obžalobou 11 lidí a jedné firmy. Jde o největší drogovou kauzu minimálně na severu Čech. Přes libereckou větev šlo podle obžaloby v letech 2018 až 2022 přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše.

Vinu uznal už v úterý šestačtyřicetiletý Jan Chalupa, který vypovídal i dnes. Byl kurýrem a přepravoval nejen drogy, ale i peníze za ně získané. Dnes vypověděl, že byl v jednom případě i u toho, když se přepočítávaly peníze, které dovezl.

Šlo zhruba o 1,5 milionu eur (v přepočtu zhruba 38 milionů korun). Drogy vyzvedával v Bratislavě a jel i pro dvě velké zásilky kokainu do Řecka, v jednom případě šlo o 500 kilogramů a ve druhém o 750 kilogramů. Narkotika vozil poté nejčastěji do Německa, ale přepravil je také do Španělska, Belgie či Nizozemí.

Kódový telefon, speciálně upravená auta

Zpočátku pro komunikaci s Kováčem a dalšími členy gangu používal kódový telefon, později si na každou cestu pořizoval nový telefon, který po jejím skončení zahodil.

Drogy předával odběrateli, který znal nejen heslo, ale musel mít u sebe i bankovku s domluveným sériovým číslem. „Musel se prokázat heslem a dát mi tu bankovku,“ řekl Chalupa.

Speciálně upravená auta pro přepravu drog podle něj nejprve získali od Poláků, později je v Liberci upravoval podle něj Nizozemec nazývaný Max.

Schránky byly například v místě airbagu spolujezdce, v podlaze auta v prostoru původně určeném pro hybridní pohon nebo třeba u dodávek vytvořením falešné stěny u kabiny. Podle Chalupy sice měla jen 30 až 40 centimetrů na šířku, ale dala se do ní vložit i tuna kokainu.

Vinu dnes prohlásil také čtyřiatřicetiletý Michal Černý, majitel obžalované liberecké dopravní a autoservisní firmy AMC Motors, kam Kováč nechával podle obžaloby drogy dopravovat a uskladňoval před jejich další přepravou. Černý vypověděl, že do drogové trestné činnosti ho postupně vmanévroval Kováč. U soudu uvedl, že pro Kováče nejprve zajišťoval dopravu, aniž by věděl, že jde o drogy.