„Zvyšování by mělo být rovnoměrné.“ Věk odchodu do penze v Jurečkově reformě je podle expertů nastaven nefér

Cílem reformy je, aby lidé pobírali penzi přibližně 21,5 roku. Důchodový věk se má odvíjet od střední délky dožití padesátníků. To ale podle České demografické společnosti (ČDS) povede k tomu, že zvyšování důchodového věku nebude rovnoměrné. „Zarazilo nás navázání úpravy na něco, co je strašlivě rozkolísané. Nedává to stabilní, robustní a předvídatelný systém,“ upozornil demograf Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Podle ČDS by bylo vhodnější, aby se důchodový věk zvyšoval každý rok o měsíc. „Nevznikaly by dohady, proč jedni to mají zvýšené o dva měsíce, a jiní vůbec. Navíc by se dosáhlo toho, že by lidé pobírali důchod čtvrtinu života. Pokud budou déle pracovat, spravedlivé by bylo, aby úměrně tomu pobírali o trochu déle i důchod,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz demograf Tomáš Fiala z Vysoké školy ekonomické.