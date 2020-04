Duka: Nejhorší je smrt z vyděšení. Je potřeba sí zachovat řád dne a neztratit tvůrčího ducha

Praha Koronavirová krize podle kardinála Dominika Duky není Boží trest. Nutí však k úvahám o odpovědnosti. „Tváří v tvář naší situaci si musíme připustit, že jsme si mnohé věci zavinili sami, když jsme chtěli převracet přirozený Boží řád. To neříkají jenom teologové, ale i politici a nakonec i to švédské děvče,“ uvedl kardinál Dominik Duka v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Zmínil tak nepřímo i klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou. Kvůli karanténě odpovídal primas český na otázky elektronicky.

Lidovky.cz: Jak vypadá den kardinála v karanténě? Kristus odešel na poušť, aby se mohl v tichosti modlit a promlouvat s Bohem. Nejste vlastně za možnost být na chvíli „odříznutý“ od zbytku světa rád?

Nemám přímý kontakt s venkem, ale jinak běží vše normálně. Vstávám po šesté, ve čtvrt na osm sloužím ranní mši a pak se pustím do úřadu. Odpadly mi návštěvy a další oficiality dané mým úřadem, tak mám možnost se dostat k literatuře, číst a dávat do pořádku byrokracii našeho úřadu. Takže to může být i pozitivní.

Lidovky.cz: V minulosti jste zažil komunistické vězení i samotku. Vzpomněl jste si na tyto chvíle odloučení v dnešní situaci?

Na samotce jsem byl dvakrát. Poprvé za držení breviáře, který mi do vězení propašoval můj obhájce, podruhé za samostudium španělštiny. Obvinili mě, že jsem studijní sešitky odcizil, ale ve skutečnosti mi je půjčil Jiří Dienstbier. Byla to intelektuální izolace, trestem mi nedovolili žádnou literaturu a byl jsem tam skutečně sám, bez možnosti jakéhokoliv kontaktu. Nynější karanténa je jiná, představuje pro mě především změnu způsobu práce. Než jako vězení mi to připomíná spíše komunistickou internaci alias karanténu, kterou si musel projít kardinál Beran při internaci v Mukařově a Paběnicích.

Lidovky.cz: Jak nyní komunikujete se svými spolupracovníky a ostatními biskupy, kteří, pokud jsem to pochopil správně, jsou rovněž v karanténě?

Se spolupracovníky komunikujeme po telefonu nebo e-mailem. Moji nejbližší spolupracovníci navíc bydlí v domech okolo arcibiskupství, tak si i můžeme mávat z okna.