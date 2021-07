Co dělat, když máte za zády stalkera. V extrémních situacích je potřeba vytvořit bezpečnostní plán, radí odborník

PRAHA V souvislosti s chováním zadrženého střelce Jiřího Dvořáka se stále častěji mluví o stalkingu. Ten je popisován jako úmyslné a systematické pronásledování a obtěžování jiné osoby. Vladimír Vedra, vedoucí brněnské poradny Bílého kruhu, pro Lidovky.cz popsal univerzální postupy, jak se mu bránit a uvedl, že jde o stále častější fenomén.

„Z výslechu podezřelého vyplývá, že chtěl pokračovat v páchání zvlášť závažných zločinů, jež měly být namířeny proti osobám, se kterými měl spory. Jednalo se jak o rodinné příslušníky, úředníky, bývalé kolegy ze zaměstnání, zaměstnavatele, tak i pracovníky orgánů činných v trestním řízení. V podstatě se dá říci, že měl spory s každým, s kým přišel do styku, a tento okruh osob byl veliký,“ napsali policisté o zadrženém útočníkovi, který v Praze v ulici Bělehradská zastřelil úřednici a následně ho dopadli v centru hlavního města.



I proto se v souvislosti se zadrženým zmiňuje slovo stalking. Ostatně už v minulosti o jeho sklonech ke stalkingu informovali soudní znalci, byť měl muž jiný názor. Stalking je popisován jako úmyslné a systematické pronásledování a obtěžování jiné osoby (viz box).



JAK ČELIT STALKINGU ■ Stalking je úmyslné a systematické pronásledování a obtěžování jiné osoby. Dochází při něm k narušování soukromí, přičemž cílem je navázání a udržování kontaktu s obětí i přes její zjevný nesouhlas. ■ Mají-li lidé pocit, že jsou oběťmi stalkingu, je vhodné se obrátit na odborné poradny. ■ Oběti by neměly se stalkerem dlouhodobě vyjednávat. ■ Pokud je chování stalkera nepříjemné, klíčové je neignorovat jej a ihned se proti němu jasně vymezit – ústně se svědky, písemně doporučeným dopisem, objeví-li se na pracovišti, doporučuje se zainteresovat nadřízeného. Pokud by i přesto stalker pokračoval, už je na místě jej ignorovat a případně podat trestní oznámení. V případě pocitu ohrožení je vhodné ihned kontaktovat policii.

Způsob obtěžování probíhá takzvaně nablízko, kdy se například pachatel zdržuje v blízkosti obydlí oběti nebo na dálku jim znepříjemňuje život na sociálních sítích. „Je důležité koukat na frekvenci i obsah sdělení pachatele. Něco jiného jsou zprávy vyznávající lásku nebo výhrůžky. Na základě zkušeností z poradny jde o fenomén, který se u nás vyskytuje stále častěji. Čtvrtina až třetina případů, co u nás řešíme, lze označit jako stalking,“ uvedl pro Lidovky.cz Vladimír Vedra, vedoucí brněnské poradny Bílého kruhu bezpečí, organizace poskytující podporu obětem kriminality.



Vyhnout se dlouhodobé komunikaci

Stalking při tom může skončit velmi tragicky, v extrémních případech až vraždou nebo sebevraždou. Některé rady, jak se proti agresorovi bránit, platí obecně. „Přibližně polovina případů je stalking prováděný bývalým partnerem, což zřejmě není případ pana Dvořáka. Existují však i jiné druhy a některá doporučení pro oběti jsou univerzální. Například by neměly se stalkerem dlouhodobě vyjednávat,“ řekl Vedra.



Pokud však je chování stalkera nepříjemné, klíčové je ho neignorovat a ihned se proti němu jasně vymezit. Má to i své praktické důvody. „Z pohledu trestného činu je vyžadováno, aby pachatel jasně a prokazatelně věděl, že jeho jednání je nežádoucí,“ vysvětlil odborník brněnské poradny.

Podle Vedry existuje hned několik způsobů, jak mu to dát vhodně vědět, vždy záleží na možnostech oběti. „Ústně se svědky, písemně doporučeným dopisem, objeví-li se stalking na pracovišti, doporučuje se třeba zainteresovat i nadřízeného. Možností je i advokát, který pachatele upozorní, že pokud bude pokračovat, mohlo by následovat trestní oznámení a podobně. Když stalker uvidí, že oběť svým jednáním nerozhodí, chybí mu většinou motivace v pronásledování pokračovat,“ konstatoval Vedra. Pokud by však pachatel svou oběť nadále obtěžoval, již je na místě jej ignorovat a případně podat výše zmiňované trestní oznámení.

V případě pocitu bezprostředního ohrožení pak Vedra doporučuje kontaktovat policii. „Pokud však pachatel nerespektuje normy, v ničem mu to nezabrání. Proto je potřeba také vytvořit bezpečnostní plán neboli individuální soubor opatření, s čímž mu pomůžeme třeba u nás,“ doplnil. Jsou to právě odborné porady, kam by se lidé měli obrátit, pokud mají pocit, že jsou obětmi stalkingu.



Zbytečně váhat není na místě. Už dříve v rozhovoru pro iRozhlas.cz policejní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková řekla, že některé studie srovnávají psychickou situaci obětí stalkingu s oběťmi, které přežily leteckou katastrofu. „Míra traumatizace může být značná. Jádro spočívá v tom, že nemáte svůj život pod kontrolou. Stalker proniká do vašeho soukromí, může likvidovat vaše pracovní aktivity. K oblíbeným kratochvílím stalkerů patří prezentování mylných a zavádějících informací o oběti. Ta je třeba inzerována jako někdo, kdo prodává byt, na inzerátu je uvedena adresa. Často tyto aktivity spočívají v sexuální prezentaci oběti,“ uvedla odbornice.

Podle webového portálu Stop násilí se v tuzemsku se stalkingem setkalo deset procent populace. Na základě studií ve světě pak jsou z osmdesáti procent případů obětmi ženy.