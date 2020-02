Manžel jí do obličeje vypustil větry, tak vzala polínko a umlátila ho, vzpomíná oceňovaná kriminalistka

Praha Nevěra, závist, ale i hypotéka. Loni meziročně stoupl počet vražd ze 116 na 143 případů. Na vině je stres i partnerské neshody, které mohou pramenit ze špatné finanční situace v rodině.

„Lidé si dnes půjčují, chtějí mít vše hned, splácejí hypotéku a auto, pak se hádají a vypjatá hádka může končit vraždou. Ještě ke všemu když třeba ztratí práci a situace jim přijde bezvýchodná,“ říká v rozhovoru pro LN jihočeská kriminalistka Renata Miková, která se specializuje na ty nejbrutálnější vraždy a pyšní se titulem Policista roku 2018.

LN: Loni meziročně stoupl počet vražd v Česku o 27 případů. Čím to podle vás je?

Zprvu bych ráda upozornila, že u nás v Jihočeském kraji počet vražd meziročně klesl ze sedmi na šest, takže vám mohu poskytnout jen svůj osobní názor na celorepublikový problém. Myslím si, že lidé v dnešní době hůře zvládají vypjaté a krizové situace. Jsou obecně větší neshody ve společnosti, lidé si závidí a neumí to ovládat. Celkově hůř zvládají stres a emoce, proto hádky mohou skončit až vraždou. Částečně za to může i internet, lidé jsou izolovaní a neumí normálně komunikovat ve společnosti, tedy tváří v tvář.

LN: Jsme psychicky slabší?

Myslím si, že ano. Lidé se hádají a nepřiměřeně si mezi sebou vyřizují účty. Lze tedy říci, že jsou slabší a nedovedou se ovládat, proto přibývá i sebevražd. Pachatelé často vezmou něco do ruky a udeří dřív, než si stačí situaci promyslet a řešit ji rozumně. Pak už je bohužel pozdě.

LN: Nejčastějším motivem vražd byly tradičně osobní vztahy. Co vraha vede k vraždě někoho blízkého?

Častým důvodem takových vražd je vyústění dlouhodobých partnerských vztahů, kdy člověk už neovládá své emoce. Lidé vraždí kvůli milostným vztahům, chtějí tím vyřešit partnerské neshody. I špatná finanční situace v rodině může být důvodem vraždy. Lidé si dnes půjčují, chtějí mít vše hned, splácejí hypotéku a auto, pak se hádají a vypjatá hádka může skončit tragédií. Nebo když se k tomu všemu třeba ještě přidá ztráta práce, situace jim přijde bezvýchodná.

LN: Kde se vraždy motivované osobními vztahy nejčastěji odehrávají?

S kolegy z branže se shodneme, že není dobré hádat se v kuchyni. Je tam spousta nožů, které jsou i kolikrát připravené ve stojáncích na lince. Člověk v tu chvíli nemusí uvažovat rozumně a jde rovnou k činu, kuchyň nabízí mnoho způsobů k útoku i k obraně.

LN: Takže nejčastější vražednou zbraní u vražd z osobních důvodů jsou nože?

Ano, dalo by se to tak říct. Kuchyň je skutečně nejrizikovějším místem k hádce.

LN: Jak takový vrah přemýšlí?

V tu chvíli nepřemýšlí. Jde o okamžitou zkratovou reakci. Pachatel vraždí ve psychicky vypjaté situaci, kterou nezvládne.

LN: Mluvíte o vypjatých situacích. Litují vrahové svého činu?

Vždycky. Otázka ale je, zda litují svého činu či sami sebe. To jsou dvě rozdílné věci.

LN: Jak často se stane, že pachatel vraždu nahlásí?

Záleží na dané situaci. V prvopočátku si vrah teprve uvědomuje, co udělal a myšlenkové pochody jsou různé. Vyšetřovali jsme vraždu, kdy manželka zabila svého muže nožem. Pak jí to bylo líto a nechtěla o něj přijít, tak zavolala záchranku. Někdo se chce zase těla zbavit. Jiná žena, která zabila svého muže, tělo ukryla do jímky a zahrabala jej hnojem, aby zmátla policejní psy. Poté nahlásila pohřešování manžela.

V kategorii POLICISTA ROKU zvítězila kpt. Renáta Miková z Odboru obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování KŘP Jihočeského kraje, která u Policie ČR slouží již 25 let. Její jméno se váže s vyšetřováním těch nejzávažnějších zločinů v Jihočeském kraji. pic.twitter.com/EBoGSEsbpi — Policie ČR (@PolicieCZ) May 31, 2019

LN: Ve filmech a kriminálních seriálech vrazi často ukryjí tělo oběti do jímky. Prohledáváte často jímky?

Když se někdo ztratí, tak je jímka obvykle prvním místem, které prohledáváme.

LN: V Jihočeském kraji jste loni vyšetřovali čtyři vraždy motivované osobními vztahy a dvě vraždy, které statisticky spadají do kategorie „ostatní“. O jaké vraždy šlo?

Šlo o dva pokusy a čtyři dokonané vraždy. V jednom případě matka skočila se svým potomkem z okna, ona přežila a dítě zemřelo. Šlo o dlouhodobé rodinné neshody, měla osobní spory s otcem dítěte a s jeho rodiči. Nyní je obviněná, ale není pravomocně odsouzena a je z rozhodnutí soudu vyšetřovaná na svobodě, protože nejspíš nehrozí, že by ovlivňovala svědky. To je zrovna případ, kdy vražedkyně svého činu těžce litovala.

LN: Jak může být vyšetřovaná na svobodě?

O tom rozhoduje soud. Žena nejspíš neovlivňuje svědky a není nebezpečná pro společnost, tak může být vyšetřovaná na svobodě.

LN: A co se řadí mezi „ostatní vraždy“?

Jde třeba o vraždy ze závisti. Jsou to vraždy, které nesouvisí přímo s rodinnými vztahy. V Táboře jsme vyšetřovali případ, kdy správce statku zabil svého kolegu. Byl to takový malý nemluvný pán, vůbec byste to do něj neřekla. Zabitý muž byl u lidí oblíbený a úspěšný, pachatel mu záviděl, a tak ho jednoho dne zezadu praštil do hlavy a zavraždil.

LN: Z celkového počtu vražd bylo 30 případů spácháno pod vlivem alkoholu. Jakou roli hraje při činu alkohol?

Já se osobně v Jihočeském kraji nesetkávám často s vrahy, kteří před činem požili alkohol. I když loni 20. ledna na Strakonicku opilý muž zavraždil mačetou nevlastního otce, tedy partnera jeho matky. V této vraždě hrál roli právě alkohol a agresivita. Šlo o dlouholeté rodinné neshody a alkohol agresi u vraha podpořil. Nevlastní otec asi ubližoval matce pachatele a syn měl potřebu se matky zastat. Ale zastat se ji opilý s mačetou v ruce není dobrý nápad.

LN: Jací vrazi jsou?

Jsou to normální lidé, jen je něco emočně dožene k tomu, že se v danou chvíli chovají úplně jinak než normálně. A dokážou zabít. Když pak vrahy vyslýcháte a sedíte s nimi tváří v tvář, tak byste to do nich v životě neřekla. Před pěti lety jsme vyšetřovali vraždu, kdy manželka zabila svého manžela. Dlouhodobě se hádali, jednoho dne žena muži něco vyčítala a on ležel na válendě. Místo toho aby ji odpověděl, tak se k ní otočil zády a vypustil jí do obličeje větry. V tu chvíli to v ní bouchlo, popadla polínko od krbu a manžela utloukla.

Podle mě se nenávist v lidech musí delší dobu kumulovat a poslední kapka buďto přijde, nebo ne.

LN: Ale někteří vrazi vraždu dopředu plánují.

Ano, to je pravda. Vyšetřovala jsem pokus o vraždu, kdy se matka pokusila otrávit své dítě fridexem, který se používá jako nemrznoucí směs do automobilů. Udělala to pro to, že její přítel měl raději jejich dcerku než ji. Žárlila na ni. Naštěstí k vraždě nedošlo, jelikož tatínek včasně reagoval. Matka zamíchala fridex do jogurtu a dítě ho nechtělo jíst, otec proto pokrm ochutnal a zjistil, že mléčný výrobek je otrávený. Lékaři naštěstí dítě zachránili. Tato pachatelka to vyloženě plánovala. Bohužel i k takovým případům, kdy jsou terčem útoku děti, dochází.

LN: Ve svém oboru se specializujete i na vraždy a znásilnění dětí. Jak to jako matka dvou dcer zvládáte?

Musím to zvládat, nic jiného mi nezbývá. Bohužel řešíme i vraždy novorozených dětí, kdy matky dítě porodí doma a nikdo o tom neví. Bezprostředně po porodu novorozence zabijí, třeba ho uškrtí a následně zakopou. Pro mě jako pro matku je zcela nepochopitelné, že někdo dokáže něco takového udělat. Zejména v dnešní době, kdy je na každém rohu babybox a mnoho lidí děti mít nemůže a dali by cokoliv za to stát se rodiči.

Titulem Policistka roku pro rok 2018 se pyšní Renáta Miková z @PolicieCZ Jihočeského kraje. Skvělá práce. pic.twitter.com/xL6EQwlEUU — Ministerstvo vnitra (@vnitro) May 31, 2019

LN: Jak přemýšlí matky, které dokážou zavraždit své dítě?

Asi v tu chvíli zhodnotí situaci jako bezvýchodnou a podle mě vůbec nepřemýšlí. Nicméně na druhou stranu devět měsíců tají těhotenství, tak o tom musí přemýšlet už delší dobu. Mají devět měsíců na rozmyšlení a stejně to dokážou udělat, jak říkám nepochopitelné.

LN: Jak potom při výslechu vraždu vysvětlují?

Říkají, že v tu chvíli nevěděly, co mají dělat. Když jim položím otázku, proč neumístily dítě do babyboxu, odpoví, že nevědí.

LN: V loňském rozhovoru pro LN jste řekla, že za posledních 25 let v Česku přibylo zavražděných dětí. Platí to stále?

Ano, určitě. Za svou kariéru už jsem vyšetřovala několik vražd dětí.

LN: A čím to je?

Někteří rodiče nejspíš vnímají děti jako překážku. Hlavně tedy matky, protože ty vraždí častěji než otcové. Asi dítě moc křičí, vytáčí matku, ale je to dítě, tak proč by nekřičelo, že? Nevím, jak někdo může záměrně ublížit svému dítěti..

LN: Kolik let vězení dostala výše zmíněná matka, která se pokusila otrávit své dítě fridexem?

Myslím si, že 15 let vězení. To v našem kraji dostávaly zhruba všechny ženy, které zavraždily své děti.

LN: Vaše práce musí být neskutečně psychicky náročná. Nepřemýšlela jste někdy o změně povolání? Přišla někdy chvíle, kdy jste si řekla, že už na to nemáte žaludek?

Asi ne. Zatím mě práce pořád baví. Pro mě je motivace to, že pak mohu pozůstalým ukázat konkrétního pachatele, ukázat jim, kdo může za jejich utrpení.

LN: Jaký byl váš nejhorší případ?

Takových bylo víc. Velmi těžké je, když člověk najde pozůstatky dětí a poté společně se soudními lékaři dává dohromady. To jsou pro mě ty nejhorší chvíle. Taky si vybavuji případ, kdy dvě ženy podřízly zlatníkovi krk – to byl velmi nehezký pohled.