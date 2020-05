Dvěma mužům hrozí až 20 let vězení za účast v bojích na Ukrajině. Stáli na straně separatistů

Praha Státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na běloruského občana za to, že se na východě Ukrajiny zúčastnil ozbrojeného konfliktu v řadách separatistů. Za teroristický útok mu hrozí 12 až 20 let vězení. Na webu to v pátek oznámil státní zástupce Marek Bodlák. Obdobné obžalobě čelí i český občan.

Bělorus, který má trvalý pobyt v České republice, se podle Bodláka do konfliktu na Ukrajině zapojil opakovaně, a to v letech 2014 až 2016. Obžalovaný Čech se k separatistům na východě Ukrajiny přidal na přelomu let 2015 a 2016, doplnilo pražské vrchní státní zastupitelství.

Česká justice už v souvislosti s děním na Ukrajině řešila případ vojáka Erika Eštua. Za účast v bojích dostal dvouletou podmínku a soudy mu odňaly vojenskou hodnost. Místo za terorismus ho však potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách.