Voják Eštu, obžalovaný z terorismu kvůli cestě na Donbas, je vinen. Dostal podmínku a ztratil vojenskou hodnost

České soudy řešily již několik případů spojených s terorismem V únoru 2016 zadržela turecká policie na letišti v Istanbulu Jana Silovského. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu, a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS). Tureckým policistům se muž přiznal, ti ho poslali zpět do ČR. Silovský se nejdříve doznal i českým vyšetřovatelům. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi. Silovský, který má psychické problémy, později zpochybnil, že se chtěl v Sýrii skutečně zapojit do bojových akcí IS. U soudu Silovský řekl, že do Sýrie nejel zabíjet, ale nechat se tam zabít. Krajský soud v Plzni mu v únoru 2017 za podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu uložil trest tři a čtvrt roku za mřížemi. Kvůli schizoidní poruše, již potvrdili znalci, uložil soud Silovskému ochranné léčení v ambulantní formě. Odvolací Vrchní soud v Praze trest zpřísnil na šest let, rozsudek v listopadu 2017 potvrdil i Nejvyšší soud.

V září 2017 soud osvobodil pětici anarchistů, kteří čelili obžalobě z přípravy teroristického útoku na vlak. Podle obžaloby zakopali dvě zápalné směsi složené z benzinu, polystyrenu a rostlinného oleje v dubnu 2015 poblíž chuchelského železničního mostu, kde se měl útok odehrát. Pražský městský soud je zprostil obžaloby. Zproštění loni v březnu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl odvolání obžaloby. Jednání, které obžaloba vyhodnotila jako přípravu teroristického útoku, nebylo dle soudu trestným činem.

V říjnu 2018 byl Bulhar Nikolaj Simeonov Ivanov odsouzen na 40 měsíců ve vězení za to, že vyhrožoval Pákistánu teroristickými útoky. Trest včetně osmiletého vyhoštění z ČR mu v prosinci pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Mladý muž se výhrůžkou domáhal toho, aby Pákistán propustil Češku zadrženou kvůli pašování heroinu. Tu letos v březnu pákistánský soud poslal na osm let a osm měsíců do vězení.

Letos v lednu se pražský městský soud začal zabývat případem Slováka Dominika Kobulnického, který je viněn z přípravy teroristického útoku v Česku a ze "založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka." Před třemi lety plánoval teroristický čin ve slovenském Prešově. Chtěl na autobusovém nádraží nechat vybuchnout tlakový hrnec naplněný kovovými částicemi. Později ale podle svých slov své radikální názory získané z videí takzvaného Islámského státu přehodnotil, seznámil se blíže s islámskou vírou. Obžalobu z přípravy útoku v Praze, za kterou mu hrozí až patnáctiletý trest vězení, odmítá. Kriminalisté na konci roku 2017 nalezli v jeho pražském bytě chemikálie k výrobě výbušnin a návodná videa.

Na soud ještě čeká, a to ve vazbě (loni v listopadu byl eskortován z Jordánska do ČR), bývalý pražský imám Samer Shehadeh, který čelí obvinění z podpory terorismu. Policie Shehadeha obvinila z podpory terorismu. Kromě něj byl obviněni jeho bratr Omar se ženou, kteří jsou stíháni i kvůli členství v teroristické organizaci.

Letos v lednu poslal soud do vězení na čtyři roky seniora Jaromíra Baldu, který čelil obžalobě z teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Muž v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků, šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. Balda se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit. Soud mu také nařídil ambulantní psychiatrické léčení. Vrchní soud v Praze v dubnu potvrdil čtyřletý trest.

Podle zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2018, kterou zpracoval odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra, policie eviduje 16 osob s vazbou na ČR, které podezírá z toho, že se jedná o takzvané zahraniční bojovníky. Čtyři jsou českými občany, další osoby měly jinou formu pobytu v ČR nebo zde například měly příbuzné.

Soud v Pardubicích odsoudil k podmíněnému tříletému trestu s odkladem na čtyři roky vojáka Erika Eštua souzeného kvůli terorismu. Soud mu také udělil trest ztráty vojenské hodnosti. Podle obžaloby se Eštu v roce 2015 vydal na Ukrajinu, kde se zapojil do bojových akcí na straně samozvané Doněcké lidové republiky ovládané proruskými separatisty. Eštu umisťoval na sociální síť facebook fotografie, na kterých pózuje se zbraněmi, zážitky také vyprávěl osobně vojákům nebo dalším lidem. Eštu obvinění odmítl s tím, že své zážitky zveličoval.