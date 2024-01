Nyní nemá smysl řešit přijetí eura, protože Česko neplní kritéria pro jeho zavedení, uvedl Stanjura

Ministrův náměstek Marek Mora doplnil, že nepovažuje za vhodné pouze vstupovat do mechanismu směnných kurzů ERM II, dokud nebude na přijetí eura politická dohoda.

„Považuji za úkol dát do pořádku veřejné finance, abychom vůbec mohli mluvit o přijetí eura,“ řekl ministr. „V okamžiku, kdy budeme kritéria plnit, nastane prostor pro reálná politická jednání,“ doplnil.

Stanjura očekává, že letos Česko začne plnit kritérium deficitů veřejných rozpočtu který by měl klesnout na 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a dostat se pod tříprocentní hranici stanovenou Evropskou unií. Při dobrém vývoji inflace podle něj není vyloučeno to, že by Česko mohlo letos začít plnit i kritéria cenové stability a úrokových sazeb.

Čtvrtým kritériem pro zavedení eura je minimálně dvouleté členství v mechanismu ERM II, který nastavuje pásmo pro pohyb kurzu národní měny vůči euru. Mora ale uvedl, že nepovažuje za vhodné do systému vstupovat bez toho, že by v zemi byla politická dohoda o tom, kdy se euro zavede.

„Názor ministerstva financí je takový, že samotný vstup do systému směnných kurzů bez toho, aniž bychom znali, kdy vstoupíme do eura, nedává smysl. Způsobuje to víc problémů, než problémů řeší,“ řekl.

Vláda se teď zabývá pravidelným materiálem připraveným ministerstvem financí a Českou národní bankou (ČNB), který hodnotí připravenost země na přijetí eura. Experti obou institucí v dokumentu doporučili zatím do eurozóny nevstupovat.

Podle Stanjury ale ve vládním připomínkovém jednání zazněly politické komentáře k zavedení eura, které nelze vyřešit na expertní úrovni a musí je projednat kabinet. Ministr očekává, že se tak stane v lednu. Rozhodnutí o zavedení evropské měny podle něj bude politické, nikoli ekonomické.

Debata o zavedení eura zesílila po novoročním projevu prezidenta Petra Pavla. Řekl, že společná evropská měna je logickou budoucností, a vyzval k tomu, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky, které povedou k zavedení eura. Česko se k přijetí společné měny zavázalo ve smlouvě o vstupu do EU v roce 2004. Z deseti států, které tehdy do EU vstoupily, euro dosud nepřijaly pouze Česko, Polsko a Maďarsko.