Europoslanec a bývalý šéf TOP 09 Pospíšil má koronavirus. Čeká na vytrasování kontaktů

Pražský zastupitel a europoslanec Jiří Pospíšil se nakazil koronavirem. Známý politik z TOP 09 to v sobotu oznámil na Twitteru.

„Právě mi byl potvrzený pozitivní výsledek na covid. Nyní jsem v domácí izolaci a čekám na krajskou hygienickou stanici a na vytrasování kontaktů,“ uvedl bývalý ministr spravedlnosti za ODS a někdejší předseda TOP 09 na Twitteru.

Zároveň dodal, že vždy nosil respirátor, takže snad nikoho nenakazil. „Doufejme, že alespoň moje snaha vždy nosit respirátor, abych nikoho nenakazil, nevyšla nazmar,“ uvedl na svém účtu.

Nakažení Pospíšila zřejmě chod vedení města neovlivní. „Vliv (nákazy Jiřího Pospíšila) na jednání zastupitelstva neočekáváme, neboť se uskuteční až v polovině příštího měsíce,“ uvedl na dotaz ČTK mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Výrazně podle něj nebude ovlivněn ani chod úřadu. „Dodržujeme přísná hygienická opatření,“ uvedl.

Zastupitelstvo 10. září schválilo novelu jednacího řádu, podle níž se mohou i zastupitelé s nařízenou karanténou účastnit jednání zastupitelstva prostřednictvím videokonference.



V červnu onemocněl covidem-19 náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Následně museli být ve čtrnáctidenní karanténě všichni pražští radní. V karanténě tehdy bylo několik desítek politiků i úředníků, kteří se tehdy účastnili spolu s Hlubučkem jednání městské rady.

Z významnějších politiků v pátek oznámila nákazu také brněnská primátorka z ODS Markéta Vaňková. Pozitivně testovaný je také tajemník brněnského magistrátu Oliver Pospíšil.



„Vím to od dnešního odpoledne. Jsem v izolaci, mám projevy běžné mírné virózy,“ napsala v pátek Vaňková. Primátorka by se při optimálním průběhu nemoci mohla vrátit do běžného života v úterý 6. října.