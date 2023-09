S Piráty jsem o Nerudové nejednal. Přijetí eura by nás ochránilo před inflací, říká Farský, lídr STAN pro eurovolby

Jan Farský k eurokomisaři říká: „Jde čistě o návrh STAN. O Pirátech jsem neslyšel.“ Zdůrazňuje nicméně, že prvořadé je vyjednat pro Česko silné portfolio – rozpočet, daně nebo školství. Teprve pak se může hledat vhodná persona.

Lidovky.cz: Co jako spolulídr kandidátky STAN do Evropského parlamentu považujete za největší problém současné EU?

Zranitelnost Evropské unie, která se ukázala při covidové krizi, a ukazuje se to i teď při krizi energetické. Důležité je, aby Evropa nebyla závislá na nedemokratických státech. Musí být co nejvíce soběstačná v oblasti léků, čipů, baterií, obrany a energie. A pak je zde samozřejmě klima. Příklady jsme viděli: bouře, požáry v Řecku, obrovské povodně.

Lidovky.cz: Starostové sestavili kandidátku ze svých straníků i osobností stojících mimo partaj. Prozradíte nějaká jména?

Máme nominace z krajů, kde můžu zmínit například Davida Nejedlu, což je ředitel liberecké zoo, nebo je tam současná poslankyně Lucie Potůčková, pak třeba Adam Trunečka z Prahy, předseda Mladých starostů a nezávislých.

Lidovky.cz: Co nestraníci? Je tam nějaké další známé jméno kromě Danuše Nerudové?

Dokud od nich nemám odsouhlasení, tak bych je nerad jmenoval. Mohu prozradit snad jen romského aktivistu Jaroslava Mika, s ním jsme blízko toho, že se dohodneme. Vůle je na obou stranách.