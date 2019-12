Evakuovaní obyvatelé z brněnské Šámalovy ulice se mohou vrátit domů. Pyrotechnici na místě dokončují práce

Brno Osm desítek lidí, kteří kvůli nalezeným chemikáliím v jednom z brněnských bytů museli v noci na úterý opustit své domovy, se může vrátit zpět. Pyrotechnici na místě dokončují práce.Doprava je stále omezena.

Policie v brněnské Šámalově ulici odpoledne stále dokončuje vyklízení bytu, ve kterém bylo značné množství chemikálií. Na místě pracují pyrotechnici i chemici, odvážejí nebezpečné látky k likvidaci. Část ulice proto zůstává uzavřena pro dopravu i chodce.



Už v pondělí musely kvůli nalezeným chemikáliím ze svých domovů podle hasičů asi tři desítky lidí, v noci na úterý dalších pět desítek. „Někteří obyvatelé se už mohou vrátit. Zůstává však rozsah prvotní evakuace, tedy do domu, ve kterém probíhá zásah a dvou sousedních, se lidé zatím vrátit nemohou,“ uvedl Mikoška.

Policejní pyrotechnici na místě spolu s chemiky HZS vyhodnocují nalezené chemikálie. Podle jejich zjištění s nimi makládají. pic.twitter.com/JVaFLhFsc6 — Policie ČR (@PolicieCZ) 9. prosince 2019

Policisté vedle bytu, v němž našli v pondělí mrtvého muže a velké množství chemikálií, prohledávají i přilehlý sklep. Ráno předpokládali, že na místě budou pracovat do poledne, poté by se mohli evakuovaní vrátit domů. Na místě však ještě zbývá menší množství nebezpečných látek, které je také nutné odvézt a likvidovat. „Podle posledních předpokladů by práce policistů na místě měly trvat do pozdního odpoledne,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Policisté v pondělí po poledni po nálezu chemikálií ulici uzavřeli, situaci vyhodnotili jako nebezpečnou a ihned evakuovali z okolních domů 25 lidí. Později podle hasičů ještě dalších šest. V noci na úterý jich přibylo dalších 55. Část lidí si nocleh zajistila u příbuzných nebo známých, 17 lidí podle hasičů využilo ubytování v hotelu.

Co bylo příčinou úmrtí dvaačtyřicetiletého muže, policie vyšetřuje.