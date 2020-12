Evropská unie proplatila Česku 76,5 milionu korun za jarní repatriační lety

Praha Evropská unie proplatila Česku 76,5 milionu korun za repatriační lety v jarní vlně epidemie koronaviru. Ministerstvo zahraničí mezi polovinou března a dubna zajistilo návrat 5082 Čechům a zhruba tisícovce cizinců. Úřad to uvedl v dnešní tiskové zprávě. Evropská komise zaplatila zhruba tři čtvrtiny nákladů, celkové výdaje činily 108 milionů korun.

„Možná to trvalo déle, než jsme očekávali, ale je třeba přiznat, že to byla operace, která neměla v novodobé evropské historii obdoby. Stejně jako my čekaly na proplacení slíbených 75 procent nákladů i další evropské státy. Důležité je, že jsme uspěli s proplacením všech letů, o které jsme požádali, a to i přes zevrubné kontroly, které Evropská komise požadovala,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



Jeho náměstek Martin Smolek doplnil, že Česko dostalo peníze za všechny lety, při nichž nepomohlo jen Čechům, ale také občanům dalších států EU. Proto příspěvek Evropské komise nečiní přesně tři čtvrtiny, neboť například z Kanárských ostrovů letěla dvě letadla pouze s českými občany.

První repatriační lety ministerstvo zorganizovalo 18. března právě z Kanárských ostrovů, následovaly lety do více než dvou desítek míst, například Vietnamu, Egypta, USA, Islandu, Peru nebo na Filipíny. Posledním letem se vraceli lidé z Austrálie a Nového Zélandu, což byla jediná cesta, na kterou si zhruba 18 000 korunami cestující přispěli.

Čechům nejen z okolních mezinárodních letišť na jaře pomáhaly také autobusy, na které se příspěvky EU nevztahují. Celkem jich vyrazilo 69, využilo je 2487 lidí. Na pomoc lidem bylo také call centrum.



V souvislosti se situací v Británii podle pondělního Petříčkova vyjádření zatím ministerstvo repatriační lety neplánuje. ČR zastavila od pondělního poledne lety ze země. Zákaz má platit nejdéle do konce roku. Lety zrušily i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, jež byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.