Eurovolby přehledně: poslední dny pro voličské průkazy, jak o ně požádat a co platí pro Čechy v zahraničí

KDY BUDOU VOLBY A JAK NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 7. a v sobotu 8. června. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Výsledky budou v neděli 9. června po 23. hodině. Hlasovat může každý starší 18 let, občané Česka i jiných států EU mohou volit za předpokladu, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v Česku, a to nejméně 45 dnů před volbami. Hlasovací lístek bude možné odevzdat ve volební místnosti určené podle trvalého bydliště. Kdo bude chtít volit jinde, musí mít voličský průkaz. Požádat o něj je možné přes datovou schránku, osobně na městském nebo obecním úřadě či poštou. Písemná žádost poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být doručena v pátek 31. května do 16 hodin, osobně je možné požádat do středy 5. června též do 16 hodin.