Exguvernér Tůma podporuje senátní kampaň Tomáše Hudečka. Pomáhá i Petru Pavlovi

„Tomáše si vážím, mám ho rád a je samozřejmé, že ho taky nějakým způsobem podpořím. Jsme spolu v kontaktu, a když mi oznámil kandidaturu, sám jsem mu řekl, že mu na ni moc rád něco pošlu,“ uvedl pro Lidovky.cz Tůma.

Kolegové z magistrátu

Hudeček odhaduje, což naznačuje i jeho transparentní účet, že ho kampaň vyjde zhruba na milion korun. Podporovatelé mu zatím poslali 1 060 100 korun, z toho 1 034 539 korun už utratil.

Tůma se s Hudečkem dobře zná z angažmá na pražském magistrátu, kde působili jako straničtí kolegové z TOP 09. V komunálních volbách v roce 2010 dovedl Tůma coby lídr pražské kandidátky TOP 09 k vítězství, na post primátora ale nezasedl. ODS a ČSSD totiž vytvořily koalici a zlatý primátorský řetěz navlékl Bohuslav Svoboda (ODS). Po rozvratu koalice a dalších peripetiích, kdy se ODS snažila domluvit na spolupráci s TOP 09, nakonec vytvořili koalici zástupci TOP 09 s ČSSD a do primátorského křesla usedl Hudeček.

Na magistrátu tehdy Tůma pracoval na pozici předsedy finančního výboru. V září 2012 ale na funkci rezignoval s tím, že bude často v zahraniční, pročež by neměl na tuto práci tolik času.

Před vstupem na magistrát byl Tůma v letech 2000 až 2010 guvernérem ČNB. Nyní působí jako externista na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zároveň je předsedou dozorčí rady ČSOB a spoluzakladatelem fondů IRQ Funds, které se zaměřují na investování do nemovitostí.

Pražský primátor z let 2013 a 2014 Hudeček nyní kandiduje jako nezávislý v obvodu Praha 11, kde senátorské křeslo obhajuje Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11, Senátor 21, Strana zelených). Soupeři jim budou bývalý premiér Vladimír Špidla (ČSSD), pražská radní Hana Kordová Marvanová (ODS za Spolu), bezpečnostní expert David Bohbot (Svobodní) a architekt a urbanista Milan Urban (SPD).

Diskuze s Pavlem

Hudeček není jediný politik, kterého exguvernér podporuje. „Není tajemstvím, že podporuji Petra Pavla,“ řekl Tůma. Generál Pavel, jenž kandiduje na prezidenta, by dle nejnovějšího volebního modelu agentury Median získal 21 procent hlasů, čímž by skončil druhý. První místo by podle průzkumu nyní bral expremiér Andrej Babiš (ANO) s 25,5 procenta hlasů.

„Zdeněk Tůma patří k předním českým ekonomům a znalcům na oblast financí. A proto se s ním generál Pavel schází, aby diskutovali o otázkách spojených s ekonomikou, bankovnictvím a současnou inflační krizi,“ popsala pro idovky.cz Markéta Řeháková, Pavlova mluvčí.

K podpoře Petra Pavla se přihlásil například i herec a režisér Zdeněk Svěrák, který se objevil i v novém volebním videospotu. V něm Svěrák na generálovu výzvu obvolává známé a přimlouvá se, aby k prezidentskému křeslu pomohli právě Pavlovi.

„Jako jsem podporoval pana Drahoše a pana Schwarzenberga, tak teď budu podporovat generála Pavla,“ řekl Svěrák iDNES.cz.