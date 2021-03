Zesnulého Sokola má v etické komisi nahradit exministr Bublan, navrhla to ministryně Benešová

PRAHA Místo v Etické komisi ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, které se uprázdnilo únorovým skonem filozofa Jana Sokola, by měl zaplnit bývalý ministr vnitra František Bublan. Navrhla to ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) a její návrh v pondělí projedná vláda. Sedmdesátiletý Bublan je signatářem Charty 77, po pádu komunistického režimu byl poslancem i senátorem.

Bublan vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a ve druhé polovině 70. let 20. století byl duchovním na jižní Moravě. Po podpisu Charty 77 přišel o státní souhlas a musel pracovat v dělnických profesích, například jako řidič dodávky nebo sanitky.



V roce 1991 nastoupil do Federální bezpečnostní informační služby, což byla předchůdkyně české Bezpečnostní informační služby (BIS). O deset let později byl jmenován do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace. Post ministra vnitra zastával jako nestraník za ČSSD v letech 2004 až 2006. Poté působil do roku 2012 v dolní komoře Parlamentu a následně do roku 2018 v Senátu.

Ve sněmovně předsedal výboru pro obranu a bezpečnost, šéfoval komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a komisi pro kontrolu činnosti BIS. Mimo jiné stál i za poslaneckým pozměňovacím návrhem k zákonu o účastnících odboje a odporu proti komunismu. V Senátu vedl výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V poslední době dělal poradce ministrovi vnitra a šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi, od roku 2019 je také členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Etická komise ČR funguje od roku 2011. Rozhoduje mimo jiné o odvoláních proti rozhodnutím ministerstva obrany o nevydání osvědčení účastníka odboje či odporu proti komunismu. Její členové mají pětileté funkční období a mohou být zvoleni dvakrát za sebou. Vláda volí a odvolává dva z devíti členů. Sokol zasedal v etické komisi od roku 2016. Loni v říjnu ho jako vládní kandidát doplnil expert na ústavní právo Jan Kudrna, který se zároveň stal předsedou komise. Bublan by se měl funkce člena ujmout od letošního 1. dubna.