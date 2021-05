Babiš nesouhlasí s postupem Benešové v kauze Vrbětice. K podání kárné žaloby na Zemana není možné přistoupit, říká

Premiér Andrej Babiš nesouhlasí s postupem ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která oznámila záměr podat kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana kvůli jeho vystupování v kauze Vrbětice. O případu už s Benešovou jednal.

„Já s ní o tom mluvil. Ona mi potvrdila, že dostala podnět, který byl zaslán právním zástupcem Imex Group. Ona se tím musí z úřední povinnosti zabývat. Tento zástupce podává různé podněty a oznámení na různé vysoké funkcionáře. Podnět bude prověřen. Jsem ale přesvědčen, že k podání kárné žaloby není možné přistoupit. Pavel Zeman byl na schůzky přizván. A to i na jednání vlády z důvodu záštity dané instituce. Nikdy se neřešil trestní spis,“ řekl ve čtvrtek webu Lidovky.cz Babiš.

S informací o podání kárné žaloby na šéfžalobce informoval deník Právo. Ministryně Benešová tvrdí, že v kauze Vrbětice Pavel Zeman neměl vůbec vystupovat. Svým jednáním na tiskové konferenci v pondělí 19. dubna, kde hovořil o zapojení ruské tajné služby do výbuchu muničního skladu, prý měl porušit zákon a překročit kompetence. „Podle zákona neměl v té věci vůbec vystupovat. On není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem. Pasoval se do role jakéhosi generálního prokurátora,“ uvedla ve středu Benešová.

Babiš ale má za to, že Zeman nic neporušil a ze strany Benešové jde o nedorozumění. „Nejvyšší státní zástupce nikdy nevystupoval jako dohledový nebo dozorový orgán. Bylo legitimní, že jsme si pozvali představitele zapojených institucí na jednání o celkovém přístupu České republiky v rámci kauzy Vrbětice. Nebylo to dobře interpretováno,“ dodal premiér.