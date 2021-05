SHABU: Marie vypadla z role. Stálé odvolávání šéfžalobce natruc je už k smíchu

PRAHA Jedním z tradičních politických axiomů bývá: politik nesmí ztratit tvář. To se ovšem včera dokonale povedlo šéfce české justice Marii Benešové. Za kvazipokus odvolat nejvyššího státního zástupce formou kárné žaloby se na ni sesypala lavina kritiky. Nepodržel ji ani premiér. A právem.

Existují pro to minimálně tři dobré důvody. Vynechme ty formální, že plán předestřela jako první novinám. Podstatnější je, že přichází s kritikou jednoho z klíčových hráčů, který má na starosti bezpečnost země. A to v kauze, která se bytostně týká svrchovanosti Česka. Srážka s Ruskem kvůli vyhození muničního skladu do vzduchu za pomoci agentů GRU daleko přesahuje český rybník, na který je ministryně Benešová zvyklá.

Neskutečným způsobem tím oslabila pozici země vůči Ruské federaci, která může rozjet dezinformační kampaň na základě jejích výroků na adresu Pavla Zemana opět naplno. Jako členka vlády tím také komplikuje snahu přimět další spojence Česka k vyhoštění ruských zpravodajců, kteří působí v EU pod diplomatickým krytím.



Zcela absurdně působí její snaha podat „karas“ na Pavla Zemana i ve světle domácí politiky. Premiér Andrej Babiš je znovu stíhán v kauze Čapí hnízdo právě z podnětu nejvyššího státního zástupce. Odvolávat Zemana pět měsíců před volbami se rovná politické sebevraždě. To si uvědomují nejen v ANO, ale i v koaliční sociální demokracii. I oni mají v živé paměti, co pro ně znamenala blesková policejní reorganizace exministra vnitra Milana Chovance.



Znalci české justice dobře vědí, že Marii Benešové Pavel Zeman leží v žaludku asi tak moc jako pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová. Kdyby neměla v cestě paragrafy a Nejvyšší správní soud, který by o kárném prohřešku Pavla Zemana rozhodoval, už by byl dávno bez funkce. Naštěstí paragrafy i soud existují a ještě k tomu platí, že současné mocenské rozpoložení vůbec nenahrává tomu, aby ministryně odvolání Pavla Zemana prosadila. Snad to i vydrží.