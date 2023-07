Expo 2030? Šance i pro Česko. Věřím, že se rozhodne pro Pusan, říká jihokorejská diplomatka

„Pusan je městem, které může inspirovat celý svět. Zaměřujeme se na dlouhodobé a komplexní partnerství. Nejen na poskytnutí jednorázové finanční pomoci,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz jihokorejská diplomatka a rodačka z Pusanu Enna Park, která řídí občanský výbor kandidatury Pusanu.

Lidovky.cz: Jihokorejský Pusan je mezi vážnými kandidáty na pořadatelství Expo 2030. V čem vidíte jeho přednosti?

O pořádání Expo v roce 2030 velmi silně usilujeme. A nemluvím zde o vládě a politicích. U nás je to celé iniciativa občanů. Ne jako u ostatních kandidátských měst, kde je to v podstatě iniciativou vlády. U nás se pro pořádání světové výstavy vyslovili sami občané, před devíti lety jsme zahájili podpisovou kampaň a získali jsme 1,3 milionu podpisů od běžných občanů.

Sbírku podpisů jsme předložili městským autoritám, ty to pak předložily ústřední vládě. Teprve poté se z toho stala celostátní agenda a podali jsme kandidaturu. Jak říkám, je za tím tedy velká iniciativa občanů. A stranou nestojí ani podnikatelé. Všechny velké společnosti, jako je například v České republice silně přítomná Hyundai, se snaží získat podporu pro Pusan.

Lidovky.cz: Jakým programem, vedle občanské iniciativy, chcete přesvědčit mezinárodní společenství?

Našim sloganem je „Proměna našeho světa, směřování k lepší budoucnosti“ se třemi dílčími tématy – udržitelná planeta, technologie pro lidstvo a platforma pro sdílení a péči. Tato témata ideálně naplňují poslání Expa, tedy to, aby se Expo stalo platformou řešení společných výzev, kterým lidstvo čelí. A také aby Expo bylo místem, kde se představí plán nové civilizace, lidstva. Takže témata, která jsme navrhli, jsou velmi hluboká a komplexní. Z hlediska témat je tedy Pusan ideální. A je také městem, které může inspirovat celý svět.

Enna Park (61) Jihokorejská diplomatka a absolventka americké Kolumbijské univerzity .

. V letech 2018 až 2021 působila jako velvyslankyně ve Spojeném království .

. Sloužila na korejských diplomatických misích v Indii, OSN New Yorku či Číně.

Působila i jako velvyslankyně pro veřejnou diplomacii – třetí nejvyšší pozici na ministerstvu.

Lidovky.cz: V jakém ohledu?

Pusan má sám o sobě úspěšný příběh transformace. V 50. letech byl válečným provizorním hlavním městem. V té době byl ale jedním z nejchudších měst na světě s pouhými 300 tisíci obyvateli. Ubytovali jsme nicméně více než milion uprchlíků z druhé části Koreje. A proto se Pusan stal symbolem otevřenosti. Většina uprchlíků se po válce v Pusanu usadila, stali se zdrojem naší inovace a rozmanitosti.

V 50. až 70. letech dvacátého století byl Pusan příjemcem mezinárodní pomoci, já sama si pamatuji, že na základní škole jsme dostávali učebnice od UNESCO, mléko a chléb zase od dalších mezinárodních humanitárních agentur. Lidé v Pusanu vědí, jak moc vděčí mezinárodnímu společenství. Dnes je více než třímilionový Pusan i díky tomu sedmým největším přístavem na světě, proměnil se v jedno z nejmodernějších měst, z ekonomického hlediska byl Pusan motorem korejského hospodářského rozvoje. Takže tento příběh je reálně inspirací pro celý svět.

Lidovky.cz: Je na případné pořadatelství Pusan připraven logisticky?

Před několika měsíci přijeli do Pusanu zástupci Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE), aby zhodnotili naši připravenost. Postupně navštívili i další kandidáty. Některým doporučili zlepšit logistiku, například ubytování nebo dopravu. Pusanu žádné doporučení ke zlepšení nedali. To znamená, že jsme perfektně připraveni. I co se týče ubytování.

Máme poměrně velké množství pětihvězdičkových hotelů a dostatek čtyřhvězdičkových i tříhvězdičkových. V Pusanu jsme mnohokrát pořádali vrcholná setkání.

Navíc výstavní místo se nachází v centru města. Znamená to tedy, že by návštěvníci Expa byli zapojeni do dění ve městě, do korejského života. Návštěvník může kombinovat byznys, turistiku, přírodní krásy, gastronomické zážitky i kulturu. Plánujeme udělat z Expa opravdu velký festival, na kterém nebude chybět zábava. To je jedna z našich velkých předností. Pozornost věnujeme také roli mládeže. Koneckonců na mladých závisí naše budoucnost.

Lidovky.cz: Před několika dny jste v Praze mluvila s některými českými představiteli. Jak obtížné je získat podporu České republiky, která zatím tají, pro koho zvedne v listopadu ruku?

Česká vláda momentálně přezkoumává zásluhy, klady a zápory. Teprve pak se rozhodne, kterou stranu podpoří. Mluvila jsem se zástupci české vlády i parlamentu a obecně si myslím, že máme společnou představu o tom, na čem můžeme spolupracovat. Pevně věřím, že se česká vláda rozhodne pro podporu Pusanu.

Máme vášeň a odhodlání spolupracovat, zaměřujeme se na dlouhodobé a komplexní partnerství, nejen na poskytnutí jednorázové finanční pomoci jako podmínky podpory určitého kandidáta. Navíc naší silnou stránkou je to, že podporujeme, aby byl svět budován na základě univerzálních hodnot. Spolu s Českem sdílíme tyto hodnoty, tedy demokracii, lidská práva, otevřenost a toleranci.

Lidovky.cz: Existují nějaké potenciální možnosti partnerství nebo spolupráce mezi Pusanem a Českou republikou v souvislosti s Expo 2030?

Samozřejmě. Přípravné období je sedm let a během nich bude v Koreji vybudováno mnoho projektů. A také na samotné výstavě Expo bude probíhat spousta programů. Vznikla by tak spousta obchodních, ale i kulturních příležitostí. Česko a Korea navázaly silné partnerství, velké investice u vás dělá například automobilka Hyundai, Nexen Tires či Doosan.

Tento druh spolupráce bude v příštích letech posilovat. Při zhmotňování témat Expa 2030, o nichž jsem již hovořila, bude existovat mnoho projektů dvoustranné nebo mnohostranné spolupráce. Uvítáme silnou účast České republiky a jejích firem na přípravě a průběhu Expa.

Lidovky.cz: Některé země, Česko nevyjímaje, tají, pro koho budou hlasovat. Je takové tajemno nutné?

Při rozhodování v mezinárodních organizacích je to normální, protože kdyby to bylo příliš otevřené, tak by se možná některé země dostaly pod politický tlak.

Lidovky.cz: Zmínila jste kulturu. Existují už nějaké konkrétní programy nebo iniciativy kulturní výměny, které Pusan hodlá během Expa organizovat?

Expo bude probíhat šest měsíců. Bude velká příležitost podělit se o svou kulturní historii a své kulturní kouzlo se zbytkem světa. Navíc v Pusanu stavíme novou operu. Víme, že Češi jsou také velmi dobře známí svým hudebním nadáním. Pozveme zahraniční orchestry, filharmonii nebo taneční soubory. Takže bude příležitost představit českou kulturní krásu nejen korejskému, ale i světovému publiku.

Lidovky.cz: Plánuje se přímý let třeba z Pusanu do Prahy?

V Pusanu stavíme nové mezinárodní letiště. Máme přímé spojení s téměř všemi velkými městy v Asii, ale rozšiřujeme přímé linky do Ameriky a do Evropy. Přímý let z Pusanu je nyní například do Helsinek, doufáme, že Praha bude další na řadě.

Lidovky.cz: Jaké je povědomí v Koreji o Česku? Znají ho Korejci?

Velmi. Vzpomínám si, že před několika lety jsem sledovala korejské drama Milenci v Praze. Od té doby, co se to drama vysílalo, se o Praze dozvědělo hodně lidí. Praha je podle Korejců krásné město, velmi romantické. V Praze se zkrátka můžete zamilovat. Korejských turistů je v Česku čím dál víc. Prostřednictvím Expa se můžeme sblížit ještě více. Pak nejen Korejci navštíví Česko, ale doufáme, že Češi přijedou do Koreje, do Soulu, a zejména do Pusanu. Ten má mimochodem pěkné pláže.

Lidovky.cz: Proč má v online světě ještě místo pořádání obřích mezinárodních výstav? Podle jejích kritiků je to okázalé a zbytečně drahé.

Je to jako randění. Rande si můžete domluvit online. Ale nemůžete to srovnávat s osobním setkáním. Je nesmírně důležité sejít se, navázat lidský kontakt. Koneckonců žijeme v reálném světě. Ano, můžeme sledovat kulturní představení online, ale nic nenahradí ten pocit, když stojíte před živým publikem, když jste na místě. Lidé, kteří se scházejí a vyměňují si myšlenky, se také ovlivňují, inspirují ostatní prostřednictvím přímého kontaktu, to je něco úplně jiného než kybersvět.