Exšéf Čepra Kadlec dostal sedmiletý trest za daňový únik

PRAHA Někdejší generální ředitel státního distributora paliv Čepro Tomáš Kadlec by měl jít do vězení nikoliv na čtyři roky, ale na sedm let. Soud ho ve středu uznal vinným i z krácení daní, a navýšil mu proto původní trest uložený za porušení povinností při správě majetku Čepra. Dal mu také peněžitý trest půl milionu korun. Verdikt není pravomocný. Kadlec vinu za daňový únik odmítá a jeho advokát se proti rozsudku okamžitě odvolal.

Pražský městský soud se ztotožnil s tvrzením obžaloby, že Kadlec nepřiznal a nezdanil zhruba 35 milionů korun, které v době Kadlecova šéfování Čepru přišly na jeho soukromý švýcarský účet. Muž tvrdil, že peníze byly půjčkou na jeho podnikatelský záměr a že je později vrátil, takže je nemusel danit. Soud mu to neuvěřil.

„Obhajobu jsme považovali za nevěrohodnou. Máme za to, že se v daném případě nejedná o půjčku, ale o příjem, a že měla být z této částky zaplacena příslušná daň,“ řekla předsedkyně senátu Silvie Slepičková, podle níž Kadlec způsobil České republice škodu 11,4 milionu korun. Muž dnes k soudu nedorazil, jeho obhájce uvedl, že je v nemocnici.

Za krácení daní hrozilo Kadlecovi pět až deset let vězení. Státní zástupce Pavel Prygl pro něj žádal souhrnný trest v horní polovině sazby a pětimilionový peněžitý trest. Práva na odvolání se nicméně vzdal, rozsudek označil za spravedlivý.

Čtyřnásobné porušení povinnosti

Kadlec, jenž v minulosti vedl také Národní bezpečnostní úřad a působil i v Bezpečnostní informační službě, trvá na tom, že peníze danit nemusel. Byly prý totiž jen půjčkou, kterou později vrátil. Půjčku - respektive úvěr zajištěný směnkou na 1,5 milionu amerických dolarů - mu podle něj zprostředkovala žena jménem Claudia Becková, která figurovala v Shira Anstalt. Ta však jeho verzi nemohla soudu potvrdit ani vyvrátit, protože už zemřela.



Soud uznal Kadlece vinným už podruhé. Napoprvé mu loni za daňový únik uložil 5,5 roku vězení a pětimilionový peněžitý trest. Muž se odvolal k vrchnímu soudu a až jemu předložil listiny, které podle něj dokládají jeho tvrzení o půjčce. Odvolací senát proto původní rozhodnutí zrušil a vrátil věc k doplnění dokazování. Prygl dnes listiny označil za podvržené.

Čtyřnásobné porušení povinnosti při správě majetku Čepra, za které byl Kadlec pravomocně odsouzen minulý měsíc, spočívalo v nevýhodných obchodech. Čepro za Kadlecova vedení levně prodávalo pohonné hmoty firmě Czech Energospace a draze je kupovalo zpátky, přičemž se vzdávalo marží a zisků.

Czech Energospace přitom v té době neměla žádnou historii ani majetek. Podle státního zástupce existuje souvislost mezi touto kauzou a tím, proč si Kadlec založil švýcarský účet. Propojení se však nepodařilo zmapovat. Kadlec musí podle dubnového verdiktu uhradit Čepru škodu ve výši 260 milionů korun s úroky.