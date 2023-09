Terno pro Česko? „Neviditelný“ letoun umožní odstrašit trestem. Napadení by nepřítele bolelo, tvrdí generál Míka

Coby člen vyjednávacího týmu pro pořízení amerických strojů páté generace F-35 během poslední roku analyzoval, co by jejich zavedení znamenalo pro českou armádu.

Podle Míky zajistí nejen schopnost odstrašit potenciálního nepřítele od útoku, ale dá mu jasně vědět, že ho napadení bude hodně bolet. „Tento princip se označuje jako odstrašení trestem. S letouny čtvrté generace nebudeme moci být kredibilní, abychom válku odvrátili,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý velitel taktické základny v Čáslavi.

Lidovky.cz: Máte už hotovou analýzu pro vládu ohledně nákupu F-35?

Analýzu máme zpracovanou. Je to ucelená zpráva pro vládu, která se seznámí s podmínkami případného pořízení systému F-35.

Lidovky.cz: Kdy by měla vláda dostat materiál na stůl?

Termín byl stanoven do 1. října. Plánujeme, že do konce září tuto zprávu vláda dostane. S americkou stranou se řeší už jenom malé detaily.

Lidovky.cz: Obsahuje analýza něco, co by znemožňovalo nákup F-35?

Pokud bychom během roku vyjednávání přišli na to, že existuje nějaký zásadní problém, vládu bychom hned informovali a řešili, jak dál. Dotazovali jsme se i našich aliančních partnerů, kteří si tuto schopnost pořídili či si ji pořizují. Shodli jsme se, že velkou výzvou je příprava personálu, informační bezpečnost anebo nemovitá infrastruktura. Tyto i další oblasti jsme podrobně analyzovali a došli k závěru, že jsme schopní tuto schopnost zavést do Armády České republiky.

Lidovky.cz: Takže není po technické stránce nic, co by bránilo, aby F-35 sloužily v české armádě?

Neexistuje překážka, abychom řekli, že pořízení systému F-35 nezvládneme.

Lidovky.cz: Jednou z častých obav z nákupu F-35 bylo, zda bude armáda schopná ufinancovat všechny modernizační projekty. Jak na to odpovídá analýza?