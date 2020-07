Falešné anonymní hlášení o osmi nakažených koronavirem na palubě letadla šetří policie

PRAHA Zdá se, že v dnešní době už si lidé nevymýšlí jen nastraženou bombu v areálu školy. Epidemie koronaviru s sebou přináší novinku – vymyšlený covid a šíření poplašné zprávy o infekci. Ostravské letiště přijalo minulé úterý informaci o tom, že na palubě letadla z Bulharska je osm nemocných. Řízení letového provozu povolalo na přistávací dráhu hygieniky i hasiče. Anonym si ale vše vymyslel a případ nyní vyšetřuje policie.

„Na základě anonymního oznámení na naši informační linku jsme případ předali krajské hygienické stanici, která provedla příslušná opatření,“ řekla LN Kateřina Pustějovská, mluvčí Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Konkrétně se jednalo o letadlo společnosti SmartWings, které letělo z bulharského Burgasu do Ostravy.



Povinné testy pro všechny

„Od nás tam jeli dva hygienici. Pak se zjistilo, že to byl planý poplach a zbytečný výjezd,“ uvedl pro LN mluvčí ostravské hygienické stanice Petr Kopřivík. Epidemiologové museli poslat všechny pasažéry na povinné testy na koronavirus. „Dostali jsme seznam všech cestujících a nařídili jim testování. Lidé logicky nebyli rádi, že je zdržujeme,“ dodal Kopřivík. „Někdo si z nás udělal dobrý den,“ okomentovala případ krátce Pavla Svrčinová, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Ostravské letiště v Mošnově o případu informovalo policii. „V současné chvíli probíhá šetření,“ potvrdila LN mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová. Blíže se k případu odmítla vyjadřovat. „Jak se dále bude ve věci postupovat, ukážou až výsledky tohoto šetření,“ doplnila.

Nicméně za šíření poplašné zprávy hrozí v Česku až dvouletý trest vězení. „Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti,“ stojí v zákoně. Pokud se pachatel dopustí trestného činu za stavu ohrožení státu nebo při živelní pohromě, hrozí mu dokonce osm let za mřížemi. „Je to proto, aby lidé nevyužívali nouzového stavu k trestné činnosti, zvýšený trest je má zastrašit,“ vysvětlil dříve LN policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Avšak nouzový stav v České republice skončil 17. května.

„Měli jsme tušení“

„Na letiště museli jet hasiči a hygienici, to něco stojí. Předpokládám, že takový člověk by měl dostat alespoň pokutu,“ uvedl Kopřivík z hygienické stanice v Moravskoslezském kraji, největším koronavirovém ohnisku v Česku. Hygienik nedokáže odhadnout, kdo si falešné oznámení mohl vymyslet a proč. „Už na letišti jsme ale měli tušení, že zpráva bude vymyšlená, protože ta cesta oznámení nebyla standardní. Nicméně prověřit jsme to stejně museli,“ prohlásil mluvčí ostravské hygieny.

Nejvyšší státní zastupitelství eviduje během nouzového stavu 39 případů šíření poplašné zprávy v přímé souvislosti s nemocí covid-19.

V poslední době přibývá případů, kdy si Češi vozí z letní dovolené domů i nákazu koronavirem. Třeba z Ameriky, Chorvatska i zmíněného Bulharska. Dovolenkáři přitom nemoc nemusí chytit od tamních obyvatel, ale mezi sebou. „Je potřeba si uvědomit, že Češi se v zemi nemuseli nakazit, protože je riziková z hlediska epidemiologické situace, ale proto, že tam jezdí i turisté z jiných států,“ řekl dříve LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).