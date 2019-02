Favorit na Ústavní soud? Prorektor, který psal posudky ve prospěch Zemana, ale teď jde proti němu

Prorektor Gerloch vysvětluje, že stanoviska pro prezidenta Zeman nepsal jako posouzení konkrétní situace s konkrétními jmény, ale jako modelový výklad zákonů.

V případě hackera Jevgenije Nikulina se tak zabýval vydáním člověka žádajícího o mezinárodní právní ochranu ke stíhání do zahraničí. „Závěr byl, že nelze vydat osobu, která požádala o mezinárodní ochranu do doby, než se rozhodne o opravných prostředcích, které v této věci podala,“ říká Gerloch.

Zemanovi se stanovisko hodilo, protože Nikulin byl vydán do USA, ještě než bylo rozhodnuto o jeho kasační stížnosti.

V případě stanoviska v souvislosti se jmenováním ministrů se pak v důsledku postavil Gerloch za prezidenta proto, že tak podle něj stojí Ústava. „Jakmile v Ústavě není řečeno, že prezident musí (návrhu) vyhovět, tak z toho plyne, že má prostor pro uvážení, ale musí uvést důvody, proč tak nečiní (nejmenuje),“ říká Gerloch.

Už na žádost médií, nikoliv Hradu, pak vysvětloval, že cesty prezidenta po krajích nelze z pohledu zákona jednoznačně vnímat jako volební kampaň. „Je třeba si říct, zda tyto cesty nejsou součástí jeho pracovní náplně, kterou si vytyčil, a za druhé, jestli to bude standardní cesta s návštěvou krajského zastupitelství, firem či nemocnic, nebo jestli to bude zaměřeno na jeho zvolení, podle toho je třeba to posoudit,“ míní prorektor.