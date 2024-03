Máme naše čísla s mnohem menšími rozdíly, komentoval Fiala vzestup ANO

Reagoval tak na průzkum agentury Kantar, podle kterého by sněmovní volby na přelomu února a března vyhrálo hnutí ANO se ziskem 38,5 procenta hlasů. Druhá je Fialova ODS, která by samostatně měla 14,5 procenta. Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v koalici Spolu, volilo by je 20 procent lidí. V modelu s jednotlivými stranami si ANO polepšilo od ledna o 3,5 procentního bodu. Občanští demokraté si naopak o jeden procentní bod pohoršili.

„Nadále platí, že nekomentuji jednotlivé průzkumy veřejného mínění, protože za jediný opravdu spolehlivý průzkum považuji volby. Ostatně za poslední týdny je to už třetí průzkum, vždy od jiné známé agentury, a pokaždé úplně jiný. A k tomu máme k dispozici ještě naše čísla, s mnohem menšími rozdíly,“ uvedl Fiala.

Komentář si podle něj ale zaslouží systematická snaha předsedy ANO Andreje Babiše a dalších představitelů hnutí koncentrovat nové voliče cílenou radikální rétorikou popírající západní orientaci země.

„To je podstata populismu. Žádný opravdu demokratický politik to nemůže ani akceptovat, ale ani sám používat,“ uvedl. Vůči populistům se podle premiéra mohou demokratické prostředky jevit jako těžkopádné, považuje ale za extrémně důležité od nich neustupovat.

„Bojujeme s totalitním dědictvím a dnes vedeme zápas o charakter státu, o podobu naší demokracie, o podobu střední Evropy. O to, zda budeme žít v západní demokracii jako svobodní lidé, nebo ve státě, kde převažuje oligarchická struktura rozhodování a který se posouvá na východ,“ napsal. Vyhrát lze podle něj, jen když to vezme za svoje „každý, komu na svobodě a demokracii v zemi a na její suverenitě a bezpečnosti opravdu záleží“.

Demokracie je podle premiéra, profesí politologa, často pomalá, protože respektuje parlamentní postupy a zájmy menšin, a někdy málo jiskřivá, protože pracuje pouze s realistickými cíli. Občany vyzval, aby přemýšleli o tom, že tyto hodnoty žádný oligarcha, vůdce či populista lidem nedokáže zajistit.

„Je potřeba se znovu spojit a v každých volbách ukázat populistům naši sílu. Porazili jsme je v posledních dvou letech několikrát, musíme to udělat znovu,“ odkázal na červnové evropské volby, říjnové krajské a senátní a také sněmovní, které se v řádné termínu uskuteční příští rok na podzim.