Musíme být připraveni na obnovu Ukrajiny. Opravovat můžeme už dnes, řekl Fiala

Fiala k tomu vyzval ve svém projevu na konferenci ve švýcarském městě Lugano, kam se v pondělí sjeli evropští politici jednat o obnově Ukrajiny.

„Nevím, kdy bude moci obnova Ukrajiny naplno začít. Vím ale, že musíme být připraveni a že část zničených měst a vesnic lze opravovat již dnes. Aby se tam mohli lidé vrátit. Již dnes koneckonců každý den vidíme, že se lidé do svých domovů vracejí. A my jim to musíme usnadnit,“ vyzval premiér Fiala v úvodním bloku konference, kde vystupoval jako lídr předsednické země v Radě EU.

Do Lugana se sjeli nejen evropští politici, ale také ti ukrajinští, aby společně jednali o tom, jak by složitý a nákladný proces, o kterém se často hovoří jako o novodobém Marshallově plánu, měl probíhat.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která ve Švýcarsku rovněž reprezentovala Evropskou unii, představila návrh Komise na vytvoření speciální platformy, která by měla celou tuto problematiku na starosti. Řešit by měla priority a potřeby budoucí rekonstrukce, ale také by mohla zároveň fungovat jako distributor financí, které země a mezinárodních instituce na obnovu přispějí. „Platforma bude otevřena každému, komu záleží na budoucnosti Ukrajiny,“ přiblížila Leyenová.

Podle ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala bude na rekonstrukci jeho země potřeba okolo 750 miliard dolarů, tedy v přepočtu 17,8 bilionu korun. Podle Fialy by se, až válka skončí, měl do obnovy země zapojit „celý civilizovaný svět“, i když „podstatná část obnovy Ukrajiny bude ležet na bedrech evropských států i Evropské unie jako takové“.

Český předseda vlády rovněž slíbil, že Česko bude Ukrajině i nadále dodávat zbraně. Pomoc Ukrajině nejen s její obnovou si Česko vytyčilo i jako jednu z hlavních priorit v rámci svého předsednictví.

Zapojit se mají i české firmy

Fiala by také chtěl, aby se do následné obnovy země zapojily i české firmy. Se svým ukrajinským protějškem se následně bavil i o konkrétních oblastech, kde by se Česká republika mohla zapojit do poválečné obnovy. Týkat by se to mohlo dopravy, zdravotnictví nebo jaderné energetiky.

Česká republika bude podle Fialy začátkem října pořádat neformální jednání Evropské rady v Praze, jehož hlavním tématem by měla být právě Ukrajiny. „Doufám, že se budeme věnovat už poválečné pomoci Ukrajiny. A pokud to situace na Ukrajině nedovolí, tak se určitě budeme bavit o tom, jak dál pomáhat, a co dělat proto, abychom se rychle dostali k mírovému řešení,“ dodal po konci pondělní části konference Fiala.

Dvoudenní setkání v Luganu navazuje na sérii konferencí o reformě Ukrajiny. V souvislosti s ruskou válkou byl název akce upraven na „konferenci o obnově Ukrajiny“, což je téma, které v posledních dnech zdůrazňuje i Fiala v kontextu začínajícího českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Z hor na pomezí Švýcarska a Itálie se Fiala v úterý přesune do francouzského Štrasburku, kde bude o předsednictví mluvit ve středečním projevu k Evropskému parlamentu.