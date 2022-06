Fiala se setkal s Michelem. Probírají předsednictví i pražský summit

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Lídři Evropské unie před několika dny požádali premiéra Petra Fialu, aby v době českého předsednictví uspořádal v Praze neformální summit. Věnoval by se tématu širší spolupráce Evropské unie s nečlenskými státy. Šéfové států a vlád sedmadvacítky mohli řešit také otázku Ukrajiny.

„Byl jsem požádán, abych spolu s francouzským prezidentem Macronem a předsedou Evropské rady Michelem připravil koncept neformálního summitu, který by se na této bázi mohl konat v Praze... Myslím, že je to velmi důležité a je to dobrý vstup do našeho předsednictví,“ uvedl Fiala před několika dny v Bruselu.

České předsednictví dosud předpokládalo, že by se neformální schůzka šéfů států a vlád zemí Evropské unie uskutečnila v Praze na konci září či na počátku října.

Česko začne předsedat Radě EU již v pátek 1. června. Český předseda vlády proto spolu s Michelem mají řešit pracovní plán Evropské rady během předsednictví.

Jako hlavní úkoly si česká vláda pro předsednictví vytyčila pomoc Ukrajině a zvládnutí náporu uprchlíků, energetickou bezpečnost, posílení obrany, nebo odolnost unijní ekonomiky a demokratických institucí.