Dostal jméno z Bible, komunikuje jako roční dítě. Kdo je záhadný muž z Motola

„Takový případ je zatím jediný. Je však pravděpodobné, že podobná situace může nastat v budoucnu znovu,“ začíná popis případu záhadného muže, jehož identity se nikdo nemůže dobrat už sedm let, mluvčí nemocnice Motol Pavlína Danková.

Vše začalo 2. července roku 2016. Do Motola přivezli muže ve vážném stavu. Potřeboval neodkladnou péči „z důvodu poruchy vědomí, respektive pádu z výše,“ píše se v rozsudku. Lékaři se o něj postarali, avšak následně narazili na poměrně častý problém. Neměl u sebe doklady a nikdo tedy nevěděl, kdo vlastně dovezený je.

Nemocnice proto kauzu předala policii. Kriminalisté zkusili všechno: otisky prstů, vzorky DNA, fotky. O identifikaci se snažili i v Motole. „Nemocnice opakovaně oslovovala Policii České republiky, ministerstvo vnitra, osoby mající znalosti o osobách bez domova, pohybujících se na území Prahy,“ říká Danková.

Nikdo ze známých či příbuzných se nepřihlásil a jméno pacienta se nepodařilo zjistit. Policie věc uzavřela s tím, že identita zůstává neznámá.

Bez identity a vyloučen ze společenských vazeb

Nemocnice proto váhala, co s mužem udělá. Jeho diagnóza byla závažná. „Kvalita interakce odpovídá věku maximálně do jednoho roku života, s úplnou absencí řeči,“ zní popis jeho stavu. Lékaři zlepšení neočekávají, muž ale může na přístrojích přežívat ještě dalších 40 let.

„Podle vyjádření primářky i přes diagnózu, kterou neznámý muž má, je způsobilý být na přístrojích naživu příštích 30 nebo 40 let a z jeho projevu se nedá říci, zda rozumí nebo nerozumí česky,“ píše také soud.

Problém je, že bez identity se pacient ocitá naprosto mimo jakékoli právní normy. A všechny náklady na léčbu musí platit nemocnice.

„Bez jména, příjmení, data narození jakýkoliv správní orgán odmítne dále vést správní řízení. Ale ani ze strany jiných subjektů v zásadě nelze vůči osobě bez identity právně jednat. Osoba zase není s to jakkoli právně jednat vůči okolí. De facto se nachází vně společenských, respektive přinejmenším značné části právních vztahů, což je však dle názoru nemocnice v rozporu s veřejným zájmem,“ vysvětluje Danková.

Motol se proto rozhodl muži dočasně přidělit identitu novou. Jeho opatrovníkem měla být samotná nemocnice, avšak nikoli v tom smyslu, že dojde k omezení svéprávnosti pacienta. Dle slov mluvčí Motol zvolil „cestu co nejméně zasahující do práv dotyčného“.

Pacient dostal i nové jméno: Adam Letenský. „Křestní Adam – dle biblického příběhu, jenž je součástí kulturně společenského milieu České republiky, je Adam mýtickým prvním mužem – a příjmení ve formátu přídavného jména odvozeného od místa, kde byl dotyčný nalezen,“ píše Danková. Podle ní opět chtěla nemocnice „co nejvíce respektovat osobu dotyčného“.

Díra v systému

Pak ale začala soudní tahanice. V roce 2019 obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl, že přidělení nové identity je protiprávní. Rozhodnutí tento týden potvrdil i Nejvyšší soud. A důvod? Muž už jednu identitu má, jen ji nikdo nezná. A tu je potřeba podle soudu zachovat a chránit, nikoli nahradit, uvádí se v rozsudku s odkazem na Listinu základních práv a svobod.

„Popravdě jsme nečekali, že by soudy neměly potřebu ani pro účely soudního řízení označit účastníka ve formátu jméno, příjmení, datum narození,“ uvádí k rozhodnutí mluvčí Danková.

A co bude s mužem dál? Nemocnice se o přiřazení nové identity už soudit nechce. Motol ale zdůrazňuje, že k podobným kauzám může dojít i v budoucnu. A to, co je na tomto případu podstatné, je, že poukazuje na slabiny systému, který nedokáže takové situace řešit.

„Osob bez domova po úrazu či z jiného důvodu ve stavu omezujícím schopnost dotyčné osoby sdělit, kým je, či osob, které jejich rodina nepostrádá, je nejen ve Fakultní nemocnici v Motole ošetřováno nemálo, v zásadě denně. Pokud objektivně není možné osobu identifikovat, nemá pak taková situace - s ohledem na výsledek předmětného soudního řízení - řešení,“ píše mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Pavlína Danková.

Shodou okolností právě 2. července 2016 pražští záchranáři podle mluvčí Pavlíny Kanclířové vedle pacienta z Motola evidovali ještě druhého neznámého muže. „Ve zmíněný den řešili pražští záchranáři více případů, kdy byl pacient veden jako ‚neznámý‘,“ uvedla Kanclířová. Zda se u něj podařilo identitu odhalit však neupřesnila.